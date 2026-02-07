México no se Vende, no se Rinde y Está de pie Siempre por su Pueblo: Presidenta Sheinbaum

Entrega Tarjetas de Programas Para el Bienestar en Morelia

Michoacán es el único estado del país que cuenta con apoyos para todos los estudiantes, desde primaria hasta Educación Superior, con más de 827 mil derechohabientes de las becas Rita Cetina, Benito Juárez y Gertrudis Bocanegra.

Morelia, Michoacán.- Desde Morelia, Michoacán, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que tiene muy claros sus principios y que México no se vende, no se rinde y está de pie siempre por su pueblo, esto tras encabezar la entrega de tarjetas de Programas para el Bienestar para derechohabientes de la entidad.

“Decía justicia social, democracia y soberanía. Y es muy importante que sepan que su Presidenta tiene muy claros sus principios y México no se vende, no se rinde y está de pie siempre por su pueblo. México es un país libre, independiente y soberano. ¡Que viva Michoacán! ¡Que viva Michoacán! ¡Que viva México! ¡Que viva México!”, aseguró.

Reiteró que el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia no es un programa de un año, sino que continuará hasta que concluya su mandato, con el objetivo de impulsar la construcción de más carreteras, nuevas escuelas, centros de salud, hospitales y la entrega de becas para el Bienestar, y para el caso de Michoacán, la beca Gertrudis Bocanegra dirigida a estudiantes de Educación Superior.

La Jefa del Ejecutivo Federal resaltó la importancia de que las y los jóvenes tengan las condiciones para estar en la escuela y no acercarse a grupos delictivos, por ello recordó que, como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad, se atienden las causas que originan la violencia.

La primera mandataria enfatizó que la Cuarta Transformación puso fin a 36 años de gobiernos neoliberales y logró sacar de la pobreza a 13.5 millones de personas, gracias al aumento de 150 por ciento al salario mínimo y a la implementación de los Programas para el Bienestar, que hoy son derechos establecidos en la Constitución.

La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, recordó la llegada de la primera mujer a la Presidencia de México, quien cumplió su promesa con las mujeres mexicanas y hoy más de 3 millones de mujeres de entre 60 y 64 años reciben la Pensión Mujeres Bienestar, de ellas, 106 mil michoacanas.

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, informó que Michoacán es el único estado del país que otorga becas para todos sus estudiantes, desde primaria hasta la Educación Superior, con más de 827 mil estudiantes que reciben alguna de las becas del Bienestar: Universal Rita Cetina Gutiérrez, Universal Benito Juárez y Gertrudis Bocanegra, que representa una inversión de más de 5 mil 600 millones de pesos (mdp). Adicionalmente a ello, se invierten mil 800 mdp para el programa La Escuela es Nuestra (LEEN), que beneficia a más de 5 mil 700 instituciones de Educación Básica y 282 preparatorias. Agregó que con la construcción y ampliación de preparatorias se logrará aumentar 7 mil 500 espacios de Educación Superior, de las 30 mil que hay como meta para esta entidad.

La secretaria de Mujeres, Citlalli Hernández Mora, afirmó que México tiene a la mejor Presidenta del mundo, lo que representa un orgullo el ser mexicanos y mexicanas.

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, agradeció a la Jefa del Ejecutivo Federal por el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, lo que reconoció como un ejemplo mundial y refrendó su apoyo en la defensa de la soberanía nacional.

La derechohabiente de la Pensión Mujeres Bienestar, María Luna Estrada, agradeció el apoyo a la mandataria y afirmó que es un honor tenerla como Presidenta, porque es un ejemplo de que las mujeres mexicanas pueden.