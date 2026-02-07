“Plan Michoacán por la Paz y la Justicia es Permanente y de Atención Integral”

Presidenta Claudia Sheinbaum:

En Michoacán hay un millón 70 mil beneficiarios de los Programas de Bienestar; 850 mil becarios; se invertirán 51 mil 850 mdp de 2026 a 2029 para caminos y carreteras; mil 600 mdp en acciones de agua.

En materia económica ya se formaliza el Parque Industrial Bajío en Zinapécuaro de 333.9 hectáreas, con una inversión pública de 216 mdp y una inversión privada estimada de 2 mil 710 mdp.

Morelia, Michoacán.- En Morelia, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia es un trabajo permanente e integral del Gobierno de México para atender a las y los michoacanos, el cual se desarrollará hasta que finalice su administración.

“Vamos a seguir trabajando, la presencia del Gobierno de México no solo es en seguridad en la presencia de las Fuerzas Federales, de Defensa, Marina, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en coordinación con la Secretaría de Seguridad y la Fiscalía del Estado de Michoacán y obviamente con el gobernador (Alfredo Ramírez Bedolla), sino en un plan integral para atención a la población de Michoacán que tiene que ver con las distintas áreas y en particular con la atención a las y a los jóvenes”.

“Este trabajo lo vamos a seguir desarrollando hasta el 2030, hasta que termine el gobierno. No es un plan coyuntural, no es de un mes, de dos meses, sino es un trabajo permanente que vamos a seguir desarrollando en el estado de Michoacán durante toda nuestra presencia en el Gobierno de México”, enfatizó en la conferencia matutina “Las mañaneras del pueblo”, realizada en el 12 Batallón de Infantería de la 21 Zona Militar.

El secretario técnico del Gabinete de la Presidencia y coordinador general de Programas para el Bienestar, Carlos Torres Rosas, recordó que el Plan Michoacán consiste en 12 ejes: Seguridad; Desarrollo económico con bienestar; Infraestructura carretera y caminos; Infraestructura de agua potable, riego y saneamiento; Programas de Bienestar; Educación; Salud; Vivienda; Cultura; Mujeres; Jóvenes y Planes de Justicia para los pueblos indígenas.

La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, detalló que, desde el inicio del Plan Michoacán hasta finales del 2025, se han realizado 23 Ferias del Bienestar en las que se han atendido a 280 mil personas y se han realizado 778 visitas Casa por Casa. Además, en la entidad hay más de un millón 70 mil beneficiarios de los Programas para el Bienestar, cuya inversión para 2026 asciende a más de 30 mil 270 millones de pesos (mdp), asimismo como parte de los Planes de Justicia, 11 mil 50 niñas y niños de 0 a cuatro años reciben un apoyo bimestral de mil 650 pesos, la meta es llegar a 93 mil 588 menores con una inversión total de 673 mdp.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubon, señaló que, en materia económica, ya fueron instalados tres Comités Promotores de Inversión en Uruapan, Lázaro Cárdenas y Apatzingán. Y como parte de los Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar (PODECOBI) ya se formaliza el Parque Industrial Bajío en Zinapécuaro de 333.9 hectáreas (ha), con una inversión pública de 216 mdp y una inversión privada estimada de 2 mil 710 mdp.

El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina, señaló que de 2026 a 2029 se invertirán 51 mil 850 mdp para 411 kilómetros (km) de autopista en inversión mixta; 2 mil 235 km de conservación de carreteras federales y estatales; 130 caminos artesanales en 50 municipios; cinco planteles de bachilleratos en Ario de Rosales, Morelia, Salvador Escalante, Uruapan y Zacapu; 4 km de senderos Camina Libre, Camina Segura y 5 Centros Deportivos México Imparable.

El director general de la Comisión Nacional del Agua, Efraín Morales López, explicó que la inversión federal en acciones de agua es superior a los mil 600 mdp, de los que de 500 mdp son para la tecnificación de 3 mil 600 ha para producir más alimentos y ahorrar hasta el 30 por ciento del agua; son 330 mdp para el rescate del Lago de Pátzcuaro con la construcción de plantas de tratamiento y terrazas, así como la eliminación de descargas contaminantes. Detalló que en 2025 la inversión, de los tres órdenes de gobierno, en materia hídrica mil 25 mdp que se invirtieron para mil 280 acciones de agua potable, alcantarillado y saneamiento en beneficio de 99 municipios de Michoacán.

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, destacó que ya dio inicio la entrega de tarjetas de la Beca de apoyo para transporte Gertrudis Bocanegra para educación superior de mil 900 pesos bimestrales a 44 mil 76 jóvenes inscritos que a finales de mes recibirán su primer depósito. Además, en el estado hay 327 mil estudiantes beneficiados de la beca Universal Rita Cetina Gutiérrez; 133 mil de la beca Universal Benito Juárez; 17 mil 35 de la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro y 300 mil de la beca para útiles y uniformes. En total en la entidad son 850 mil becarios a través de una inversión de 5 mil 500 mdp.

Además, se crearán 30 mil nuevos espacios en preparatorias, iniciando este año con 7 mil 515 para tres nuevos Bachilleratos Tecnológicos, cinco ampliaciones, tres Ciberbachilleratos rurales y ocho Ciberbachilleratos urbanos, además este mes se aperturan planteles en los municipios de Maravatío, Morelia y Uruapan; adicionalmente se han distribuido 20 mil libros del Fondo de Cultura Económica (FCE). En educación superior se tiene programada una inversión de más de mil millones de pesos para la atención de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) y los Tecnológicos Nacionales de México (TecNM), mientras que la Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC) tiene 800 alumnos inscritos y el curso propedéutico inicia la siguiente semana.

El director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres Guadarrama, destacó que se realizan 36 acciones, entre ellas cuatro nuevos consultorios inaugurados en Jacona, Tarímbaro, Zamora y Tuxpan, la construcción de 21 más, la conversión de la Clínica de Medicina Familiar “Vasco de Quiroga” en Clínica Hospital; equipamiento del Hospital Regional de Alta Especialidad en Morelia y se publicó la convocatoria de la nueva Clínica Hospital en Cherán. Agregó que en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se realizan 40 acciones, destacando la licitación del Hospital Regional de Especialidades Villa del Pedregal y del Hospital de Zitácuaro, nuevas UMF, entre otras y del IMSS Bienestar resaltó que ya entró en operación el Hospital de Arantepacua y la Clínica Hospital de Especialidades Toxicológicas de Apatzingán.