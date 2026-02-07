Buscan a los Mejores Cocineros Para Armar el Festival “7 Cazuelas de Cuaresma”

¡Atención, cocineras y cocineros de Aguascalientes! El Gobierno del Estado, a través del Instituto Cultural (ICA), les invita a postular sus mejores platillos, bebidas y postres para formar parte del festival “7 Cazuelas de Cuaresma”.

Este encuentro gastronómico, en el que se comparte lo mejor de la cocina tradicional de la temporada, se llevará a cabo los días 18, 20 y 27 de febrero, así como 6, 13, 20 y 27 de marzo, a partir de las 12:00 horas y hasta agotar existencias, en los patios de la Casa de Cultura Víctor Sandoval.

Para registrar sus propuestas, las personas interesadas deben solicitar la ficha de inscripción al correo cocinapatrimonialags@gmail.com o recogerla de manera presencial en la Casa de Cultura Víctor Sandoval. Es necesario adjuntar dos fotografías de cada propuesta y enviar la documentación por correo antes del 10 de febrero.

Las y los participantes serán seleccionados con base en la capacidad de producción y el uso de ingredientes locales. Los resultados se darán a conocer el 15 de febrero a través de las redes sociales del ICA.

Para mayores informes o resolver dudas, comunicarse al 449 910 20 10, extensión 4077, en un horario de 8:30 a 16:00 horas, o escribir al correo cocinapatrimonialags@gmail.com.