Con Cariño y Atención, Aguascalientes Cuida a sus Personas Adultas Mayores

En las Estancias de Día y Comedores

Actualmente, se tienen 17 comedores activos, nueve de ellos también funcionan como Estancias de Día.

Atención de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 3:00 p. m. en espacios seguros, cómodos y dignos.

El Gobierno del Estado de Aguascalientes pone a disposición de las familias un programa pensado con el corazón: las Estancias de Día y Comedores para Personas Adultas Mayores; estos espacios fueron creados para brindar compañía y atención gratis a quienes han dedicado su vida a construir nuestro presente.

Actualmente, operan 17 comedores en distintos municipios, de los cuales nueve también funcionan como estancias de día, lo que permite que las y los adultos mayores permanezcan durante la jornada en un entorno seguro, amable y lleno de actividades que fortalecen su salud física, mental y emocional.

De lunes a viernes, de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, estos lugares se convierten en puntos de encuentro donde las y los abuelitos realizan manualidades, activación física y juegos de mesa que estimulan su mente y su cuerpo.

Además, se ofrecen servicios de cuidado personal como corte de cabello, gelish y faciales, fomentando su autoestima y el aprecio por sí mismos. Para cerrar cada día, a partir de la 1:00 de la tarde, se brinda una comida calientita y nutritiva, preparada con dedicación y pensada para mejorar su calidad de vida.

Más que un servicio, estos espacios representan compañía, alegría y una red de apoyo para que las personas adultas mayores se mantengan activas, acompañadas y valoradas, en un ambiente de respeto, inclusión y cariño.

Para más información, las y los interesados pueden comunicarse al 449 910 26 49, o acudir a las oficinas centrales del Instituto Aguascalentense de las Personas Adultas Mayores, ubicadas en Álvaro Obregón No. 229, Zona Centro, en un horario de 8:00 a. m. a 3:30 p. m.

Estancias de Día y Comedor:

Plan de Ayala No. 122, fraccionamiento Emiliano Zapata

Francisco González León No.120, fraccionamiento Santa Anita 2.a Sección

Gral. José Refugio Velasco No. 1006, fraccionamiento Nazario Ortiz Garza

Delicias No. 120, Barrio de la Salud

Iturbide No. 113, fraccionamiento Vicente Guerrero

Miguel Ruelas No. 812, fraccionamiento Olivares Santana

Área A, Lic. Benito Juárez No. 581 Int. 4, colonia Indeco

La Soledad No. 108, colonia El Llanito

Guadalupe Victoria No. 609, colonia Las Palmas, Jesús María

Comedores: