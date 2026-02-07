Con Cariño y Atención, Aguascalientes Cuida a sus Personas Adultas Mayores

En las Estancias de Día y Comedores
Actualmente, se tienen 17 comedores activos, nueve de ellos también funcionan como Estancias de Día.
Atención de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 3:00 p. m. en espacios seguros, cómodos y dignos.
El Gobierno del Estado de Aguascalientes pone a disposición de las familias un programa pensado con el corazón: las Estancias de Día y Comedores para Personas Adultas Mayores; estos espacios fueron creados para brindar compañía y atención gratis a quienes han dedicado su vida a construir nuestro presente.
Actualmente, operan 17 comedores en distintos municipios, de los cuales nueve también funcionan como estancias de día, lo que permite que las y los adultos mayores permanezcan durante la jornada en un entorno seguro, amable y lleno de actividades que fortalecen su salud física, mental y emocional.
De lunes a viernes, de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, estos lugares se convierten en puntos de encuentro donde las y los abuelitos realizan manualidades, activación física y juegos de mesa que estimulan su mente y su cuerpo.
Además, se ofrecen servicios de cuidado personal como corte de cabello, gelish y faciales, fomentando su autoestima y el aprecio por sí mismos. Para cerrar cada día, a partir de la 1:00 de la tarde, se brinda una comida calientita y nutritiva, preparada con dedicación y pensada para mejorar su calidad de vida.
Más que un servicio, estos espacios representan compañía, alegría y una red de apoyo para que las personas adultas mayores se mantengan activas, acompañadas y valoradas, en un ambiente de respeto, inclusión y cariño.
Para más información, las y los interesados pueden comunicarse al 449 910 26 49, o acudir a las oficinas centrales del Instituto Aguascalentense de las Personas Adultas Mayores, ubicadas en Álvaro Obregón No. 229, Zona Centro, en un horario de 8:00 a. m. a 3:30 p. m.
Estancias de Día y Comedor:
- Plan de Ayala No. 122, fraccionamiento Emiliano Zapata
- Francisco González León No.120, fraccionamiento Santa Anita 2.a Sección
- Gral. José Refugio Velasco No. 1006, fraccionamiento Nazario Ortiz Garza
- Delicias No. 120, Barrio de la Salud
- Iturbide No. 113, fraccionamiento Vicente Guerrero
- Miguel Ruelas No. 812, fraccionamiento Olivares Santana
- Área A, Lic. Benito Juárez No. 581 Int. 4, colonia Indeco
- La Soledad No. 108, colonia El Llanito
- Guadalupe Victoria No. 609, colonia Las Palmas, Jesús María
Comedores:
- Benito Juárez No. 219, Zona Centro, Tepezalá
- José Guadalupe Victoria No. 9, Real de Asientos
- Av. México No. 127, Centro Histórico, Rincón de Romos
- Emiliano Zapata No. 132, Palo Alto, El Llano
- Jesús María Morelos No. 6, Centro, Cosío
- Priv. Artículo No. 115, Cons. 804, Calvillo
- Vicente Guerrero No. 3, Barrio de Palo Alto, Pabellón de Arteaga
- Juan Cristóbal El Mozo No. 104, colonia Las Cañadas, San José de Gracia.