Denuncian Atención Defiiente e Insuficiente en el Área de Urgencias de la Clínica 1 del IMSS

Los Hacen Esperar por Horas y les Niegan el Servicio

Por Nallely de León Montellano

Derechohabientes denunciaron la falta de atención médica en el área de Urgencias de la Clínica 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ubicada en la zona de la Alameda, donde personal habría informado que no cuentan con médicos disponibles para atender a los pacientes, además de la saturación de pacientes para una posible hospitalización. De acuerdo con algunos testimonios recabados, personas con diversos padecimientos permanecieron el pasado miércoles durante varias horas en la sala de espera sin ser valoradas por un médico.

Uno de los usuarios relató que acudió a Urgencias alrededor de las 5:00 de la tarde tras presentar un cuadro de evacuaciones constantes, vómito persistente, dolor de cabeza, escalofríos y malestar general, sin que recibiera atención pese a la intensidad de los síntomas; mencionó que recibió atención hasta antes de la medianoche y al ser trasladada a piso, se percató de saturación de pacientes dado que en los pasillos hay camillas instaladas por falta de espacios óptimos.

La misma usuaria señaló que una trabajadora social salió a informar a los pacientes que, ante la falta de médicos, podían retirarse y que se les gestionaría una cita con su médico familiar, situación que causó obvio sorpresa y malestar, pues varias de las personas presentes acudieron por tratarse de una urgencia médica.

En otro de los casos, un trabajador minero que sufrió un golpe en la cabeza durante sus labores, permaneció en la sala de Urgencias desde las 11:00 de la mañana sin ser atendido. Cerca de las 7:40 de la noche, se le habría informado que no podía recibir atención debido a que aparecía dado de alta en otra institución, pese a haber acudido al IMSS como derechohabiente.

Otros usuarios reportaron la presencia de personas con fracturas, pacientes oncológicos, así como personas con dolor intenso, quienes también permanecieron varias horas en espera sin recibir atención médica.

Asimismo, personal habría informado que todas las camas se encontraban ocupadas, por lo que aun en caso de una urgencia mayor, no había posibilidad de internamiento. Derechohabientes también señalaron un trato percibido como indiferente, al mencionar que la pantalla informativa sobre pacientes internados no se encontraba en funcionamiento, y que, ante preguntas sobre el estado de sus familiares, no recibían información clara por parte del personal.

Incluso, algunos usuarios aseguraron que fueron retirados de la sala de espera bajo el argumento de que no estaban siendo atendidos como consulta formal.

Ante esta situación, los afectados hicieron un llamado a las autoridades del IMSS para que se garantice la presencia de personal médico su􀂿ciente en el área de Urgencias, así como condiciones mínimas para la atención oportuna, al advertir que la falta de médicos y espacios pone en riesgo la salud de los derechohabientes.