Obras de JIAPAZ en Calle Aldama Afectan Ventas de Comerciantes

Piden se Facilite Acceso a sus Negocios

Por Nallely de León Montellano

Los trabajos de rehabilitación de las redes de agua potable y drenaje sanitario que realiza la Junta Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Zacatecas (JIAPAZ) en la calle Aldama, en pleno Centro Histórico, han generado inconformidad entre algunos comerciantes de la zona, quienes aseguran que las obras han limitado el acceso a sus negocios, provocando una baja abrupta en sus ventas.

De acuerdo con testimonios de locatarios, el cierre parcial de la vialidad y las restricciones al paso peatonal han di􀂿cultado el ingreso de clientes, situación que se agrava debido a que el mes de enero, de por sí, representa una de las temporadas más complicadas para el comercio local en términos económicos.

Señalan que, aunque reconocen la necesidad de mejorar la infraestructura, las afectaciones se han resentido de manera inmediata en sus ingresos.

Por su parte, a través de sus redes, la JIAPAZ informó que los trabajos corresponden a una rehabilitación integral de la red de agua potable y drenaje sanitario, ya que las tuberías existentes datan de la década de 1960 y presentan un avanzado grado de obsolescencia.

Según explicó personal técnico del organismo, el material actual ya no permite una correcta hermeticidad debido al desgaste de coples y uniones, lo que ha provocado fugas constantes y reparaciones recurrentes.

La dependencia señaló que, ante esta situación, no resulta viable continuar con reparaciones parciales cada pocos metros, por lo que se optó por una sustitución completa de la infraestructura.

Como parte del proceso, se indicó que se ha buscado socializar la información con comerciantes y vecinos mediante la entrega de volantes y la presencia de personal en la zona para aclarar dudas y explicar el alcance de las obras.

En cuanto a los bene􀂿cios, la JIAPAZ destacó que actualmente la zona opera con una presión de agua considerablemente baja, la cual podría incrementarse de manera signi 􀂿cativa una vez concluidos los trabajos, lo que permitiría un suministro más e􀂿ciente y continuo.

Esto, añadieron, reduciría la necesidad de utilizar equipos de bombeo, lo que a su vez representaría un ahorro para comercios y viviendas.

Respecto al sistema de alcantarillado sanitario, se informó que las labores incluyen la ampliación de la red de atarjeas en un tramo aproximado de 30 metros, la construcción de dos pozos de visita y la incorporación de nuevas descargas a la red rehabilitada.

Mientras tanto, comerciantes afectados insistieron en la necesidad de que se implementen medidas que faciliten el acceso a los negocios durante el tiempo que duren las obras, al considerar que la afectación económica es directa y se suma a un contexto ya complicado para el comercio establecido en el Centro Histórico.