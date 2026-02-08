Presidenta Claudia Sheinbaum Inaugura Bachillerato Tecnológico Plantel García y Anuncia dos más Para Nuevo León Este 2026

“Más Escuelas que Queden Cerca de la Casa”

En el marco de la Nueva Escuela Mexicana (NEM) el nuevo Bachillerato Nacional otorga a las y los estudiantes dos certificados: de Bachillerato General, que les permite continuar la Educación Superior; y el Bachillerato Tecnológico, que emite un certificado técnico avalado por una institución pública de Educación Superior.

García, Nuevo León.- La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, inauguró el Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios No. 299, de García, Nuevo León, y anunció la construcción de dos más para la entidad en 2026: en los municipios General Escobedo y Pesquería, con el objetivo de que haya más preparatorias que queden cerca de la casa para que las y los estudiantes concluyan con su Educación Media Superior.

“Por eso es esta preparatoria. Educación Media Superior. Este año en Nuevo León construimos dos. Dos preparatorias. Y este año 2026 vamos a construir otras dos más aquí en Nuevo León, y las que hagan falta. Porque, ¿dónde tienen que estar los jóvenes, en la calle o en la escuela? En la escuela. Bueno, eso es lo primero: más escuelas que queden cerca de la casa”, resaltó.

Explicó que previo al inicio del Segundo Piso de la Cuarta Transformación, se realizó una encuesta para conocer las causas de la deserción escolar en el nivel Medio Superior, donde se detectó que la lejanía de los planteles y los tiempos de traslado eran una de las causas principales; por lo que se determinó iniciar la construcción de más preparatorias en todo el país.

Agregó que, con el modelo del Bachillerato Nacional, se busca poner un paraguas a todas las preparatorias y bachilleratos públicos del país, con el respaldo de las universidades e institutos tecnológicos para que las y los egresados salgan con dos certificados: de Bachillerato General, que les permite continuar la Educación Superior; y el Bachillerato Tecnológico, que emite un certificado técnico avalado por una institución pública de Educación Superior.

Anunció que buscará un acercamiento con la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) para que se sume a este proyecto y certifique a bachilleratos públicos de la entidad.

Destacó que el Bachillerato Nacional incorpora carreras de vanguardia como Inteligencia Artificial, Robótica o Mecatrónica, para dotar de conocimientos técnicos a las y los egresados.

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, hizo un llamado a las y los estudiantes del Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios No. 299 de García a hacer un pacto para que concluyan sus estudios y juntos erradiquen la deserción escolar.

El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina, detalló que este plantel en García tiene capacidad para 540 estudiantes por turno, consta de dos edificios de tres niveles cada uno, 12 aulas, cuatro laboratorios, plaza cívica y áreas verdes.

El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, agradeció a la Presidenta por la construcción de este plantel y por el apoyo para otras obras como el Tren del Golfo de México, que pasará también por el municipio de García. Reconoció los resultados históricos del Gobierno de México en materia de seguridad, que permitieron a la entidad alcanzar sus mejores indicadores de los últimos 15 años el pasado mes de enero.

La estudiante de segundo semestre de Electromovilidad, Valeria Montalván Govea, agradeció a la mandataria por este nuevo plantel que le permitió pertenecer a una institución de alto nivel que queda sólo a cinco minutos de su casa y escribir su propia historia.