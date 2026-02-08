PRI ha Perdido Militancia y ya no Podemos Afiliar por Afiliar: Peña

“Adeptos Quizá no Fueron Atendidos Como se Debía”

Por Gabriel Rodríguez

Luego de ejercer un presupuesto global por 982 millones 462 mil 200 pesos durante el año 2025, en la misma medida el Partido Revolucionario Institucional (PRI), perdió de 2023 a la fecha, 379 mil 814 militantes luego de haber tenido un millón 411 mil 889 y contar en la actualidad con 911 mil 69 a nivel nacional mientras Morena estaría por a􀂿liar al menos a 10 millones de nuevos adeptos.

Carlos Peña Badillo, presidente del PRI en el estado de Zacatecas y diputado local, aceptó que tal hecho es verdad a causa de un proceso sancionador que realiza el INE para detectar las cifras precisas del número de militantes de cada partido con el 􀂿n de que puedan mantener su registro.

Peña Badillo refirió que en este momento el Instituto Nacional Electoral cuenta con un nuevo procedimiento para auditar las a􀂿liaciones de todos los institutos políticos del país y que se trata de auditorías estadís ticas que viene realizando al respecto, tema del cual “nosotros no somos la excepción, lo mismo que el resto de los institutos políticos, algunos de los cuales –dijo– podrían incluso perder su registro en los próximos tiempos”.

Asumió que el PRI, “luego de haber tenido una elevada cifra de militantes, en este momento debe entender que estamos atendiendo los casos de esas militancias que permanecen o se van”, precisó.

“Hemos emprendido al respecto un proceso que nos permita subsanar, en los casos en que podamos hacerlo, los procesos de a􀂿liación con el 􀂿n de hacer crecer nuestra militancia, procedimiento que confrontan todos los demás partidos políticos”.

Subrayó que “el PRI no puede ser la excepción y re􀂿rió que, por tales motivos, algunos podrían incluso perder su registro al no tener el número de militantes que les exige el INE”.

En el proceso de contrarrestar tal hecho, Peña Badillo se encuentra en un proceso de seguimiento “sin dejar de admitir que esos procesos de abandono de nuestras militancias pudieran deberse a que muchos de esos adeptos pudieron no ser atendidos como se merecían”.

Dijo que en este momento ya no se puede a􀂿liar por a􀂿liar, porque ahora hay todo un protocolo con el 􀂿n de que los priístas estén debidamente certi􀂿cados dentro de los padrones como lo demanda el INE.

“Es cierto, hemos perdido militancia, debido a los factores citados, pero hoy nosotros tenemos el compromiso de seguir haciendo crecer la militancia en todo lo que cabe a nuestras responsabilidades”.