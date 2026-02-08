“Todos los Estudiantes de la Universidad Nacional Rosario Castellanos Recibirán la Beca Gertrudis Bocanegra”

Presidenta Sheinbaum al Inaugurar Unidad Académica en SLP

La Unidad Académica de Soledad de Graciano Sánchez de la UNRC cuenta con más de 5 mil metros de construcción, 2 edificios, 36 aulas, 5 laboratorios, 2 laboratorios de cómputo, un SITE, una Cámara de Gesell, canchas deportivas, una plaza cívica y áreas comunes.

En San Luis Potosí, la UNRC cuenta con más de 600 estudiantes en 27 de los 58 municipios, quienes estudian 12 licenciaturas.

Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí.- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que todos los estudiantes de la Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC) recibirán la beca de apoyo para transporte Gertrudis Bocanegra, que consiste en un apoyo de mil 900 pesos bimestrales, esto tras inaugurar la primera etapa de la Unidad Académica de Soledad de Graciano Sánchez de la UNRC en San Luis Potosí.

“Les voy a dar una noticia que les va a gustar. Ayer estuvimos en Michoacán, ahí creamos una beca para los estudiantes de educación superior, porque se tiene una beca para media-superior, pero después ya no hay beca para los estudiantes de superior, entonces decidí en Michoacán tener una beca por el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, una beca para los estudiantes de universidad, que es la misma de preparatoria, es para transporte escolar, en realidad es para ayudarles al transporte escolar y algunos pequeños gastos que tienen. Pues hoy doy la noticia de que todos los estudiantes de la Universidad Nacional Rosario Castellanos van a tener la Beca Gertrudis Bocanegra”, informó.

La Jefa del Ejecutivo Federal explicó que los edificios que componen la primera etapa de esta Unidad Académica la construyó el Gobierno del Estado a cargo del gobernador Ricardo Gallardo Cardona y anunció que se construirán otros edificios para laboratorios con recursos del Gobierno de México. Recordó que con la llegada de la Cuarta Transformación en 2018, se reivindicó el acceso a la educación como un derecho y no como una mercancía, como lo impusieron en los gobiernos neoliberales.

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, informó que para que nadie se quede sin estudiar, el gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum impulsa la entrega de las becas Rita Cetina, Benito Juárez y Gertrudis Bocanegra con la construcción de más preparatorias y universidades. Destacó que la UNRC es ejemplo de educación humanista, que no pretende generar mano de obra, sino egresados con pensamiento crítico y participativo.

La secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, Rosaura Ruiz Gutiérrez, agradeció al gobernador de San Luis Potosí por su compromiso para ampliar la UNRC con nuevos planteles en la entidad. Resaltó que la unidad inaugurada en Soledad de Graciano Sánchez cuenta con todas las carreras que se necesitan para sacar adelante al estado y al país como Robótica, Inteligencia Artificial y Súper cómputo que está por iniciar, con maestros del Instituto Potosino de Ciencia y Tecnología para formar expertos en estos temas.

La rectora de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, Alma Xóchitl Herrera Márquez, puntualizó que la UNRC cuenta a nivel nacional con casi 80 mil estudiantes y en San Luis Potosí hay más de 600 alumnos en 27 de los 58 municipios del estado, que estudian 12 licenciaturas y 14 programas. Agradeció el apoyo de la SEP por los más de 161 millones de pesos para fortalecimiento de la infraestructura educativa, que permitió la construcción de los dos edificios de esta nueva Unidad Académica, que cuenta con 36 aulas, cinco laboratorios, dos laboratorios de cómputo, una Cámara de Gesell, canchas deportivas, una plaza cívica y áreas comunes.

El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, explicó que derivado de la demanda de mano de obra calificada para las nuevas plantas que se instalaron en la entidad, la Presidenta decidió construir esta unidad de la UNRC con carreras especializadas en robótica, electrónica e Inteligencia Artificial para que los trabajos sean para las y los egresados potosinos.

La alumna de Relaciones Internacionales en la UNRC, Ximena Procopio Cruz, agradeció a la Jefa del Poder Ejecutivo Federal la construcción de este plantel, que refrenda su compromiso con la educación y hacen de este día un día histórico para esta ciudad.

En la Unidad Académica de Soledad de Graciano Sánchez se imparten las ingenierías en Inteligencia Artificial y en Robótica, así como las licenciaturas de Ciencias Exactas y Negocios; de Ciencias de Datos para Negocios; en Contaduría y Finanzas; en Economía y Desarrollo Sostenible; en Psicología; en Relaciones Internacionales; en Filosofía e Historia; en Humanidades y Narrativas Multimedia; en Ciencias Ambientales para Zonas Urbanas; en Urbanismo y Desarrollo Metropolitano; y en Turismo.