Con Aparatos Auditivos, Prótesis, Lentes, Sillas de Ruedas, Entre Otros, más de 15 mil Personas han Mejorado su Autonomía en Aguascalientes

Con el objetivo de mejorar la calidad de vida, la movilidad y la autonomía de las personas más vulnerables, el Instituto de Beneficencia Pública del Estado de Aguascalientes (IBPEA) ha entregado, desde su creación en 2023, 15 mil 453 apoyos funcionales y auxiliares médicos, con una inversión superior a los 240 millones de pesos, fortaleciendo la salud, la rehabilitación y la inclusión social de miles de beneficiarios en todo Aguascalientes.

Entre los apoyos más solicitados se encuentran andaderas, bastones, muletas, sillas de ruedas en distintas modalidades, sillas de baño, aparatos auditivos, prótesis de cadera, rodilla y pierna, lentes oftálmicos y lentes intraoculares.

Los requisitos para solicitar un apoyo son: contar con la Tarjeta Soluciones, identificación oficial, CURP y comprobante de domicilio. Para sillas de ruedas, se requiere, además, un dictamen médico expedido por un centro de salud o farmacia de similares.

Quienes deseen recibir orientación sobre los apoyos disponibles o iniciar su trámite, pueden acudir a las oficinas del IBPEA, ubicadas en avenida De la Convención de 1914 poniente No.110, Residencial del Valle 1, o comunicarse al teléfono 449 201 01 11.