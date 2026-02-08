Intensifica Municipio Trabajos de Rehabilitación y Construcción de Banquetas, Guarniciones y Rampas

En Diversos Puntos de la Ciudad

El Municipio de Aguascalientes, a través de la Secretaría de Obras Públicas (SOPMA) fortalece la infraestructura urbana con la construcción de banquetas y guarniciones, además de dar especial atención a la construcción y rehabilitación de rampas para personas con discapacidad, promoviendo una ciudad más accesible, segura e incluyente para todas y todos.

Gracias a los reportes ciudadanos se han realizado intervenciones en diversos puntos de la ciudad, como Las Flores, Del Carmen, Rodolfo Landeros Gallegos, Versalles 2da Sección, La Gremial, Trojes de Alonso, Altavista, La Soledad, Ojocaliente II y La Huerta, entre otras.

Actualmente, se lleva a cabo la construcción de banquetas con un ancho de dos metros, lo que permite que los peatones tengan acceso a una movilidad incluyente y segura.

Estas acciones coadyuvan a modernizar la imagen urbana y fortalecer la seguridad vial, facilitando el desplazamiento de personas, incluyendo aquellas con movilidad reducida, y contribuyendo a una ciudad más ordenada, inclusiva y sostenible.