Con Meta de 1.8 Millones de Viviendas Estamos Construyendo Bienestar: Presidenta Claudia Sheinbaum

Encabeza Entrega de Casas en Juárez, Nuevo León

La meta en Nuevo León son 80 mil viviendas: 67 mil del Infonavit, 10 mil Conavi, 4 mil del Fovissste y la entrega de 3 mil escrituras por parte del INSUS.

La meta del Infonavit en la entidad pasó de 30 mil a 67 mil viviendas a través de una inversión de más de 40 mil mdp, y se han reestructurado 610 mil créditos impagables.

Juárez, Nuevo León.- En Juárez, Nuevo León, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó la entrega de 53 viviendas del desarrollo habitacional “Villas de Palmanova”, donde se construyen mil 576 casas del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit); otorgamiento que se suma a los realizados a principios de 2026 en Michoacán, Veracruz, Tamaulipas, Yucatán y Chiapas, como parte del programa Vivienda para el Bienestar, que construirá 1.8 millones de inmuebles en todo el país para los que menos tienen.

“Si se fijan, ¿Qué es lo que estamos construyendo? Bienestar, por eso nuestros programas llevan el nombre de Bienestar, porque significan derecho a la educación, derecho a la salud, derecho a la vivienda y derecho a un ingreso justo para todas las familias mexicanas. Gracias a eso y a los Programas de Bienestar se redujo la pobreza de nuestro país en seis años en 13.5 millones de mexicanas y mexicanos, gracias a eso disminuyeron las desigualdades y por eso vamos a seguir con un principio gobernando, que es el principio de la Cuarta Transformación: por el bien de todos, primero los pobres. Muchas gracias a todas y todos, un millón 800 mil viviendas para las y para los mexicanos”, informó.

Explicó que durante su administración se busca garantizar el acceso a la vivienda como un derecho y por ello se redujeron los requisitos para que una persona con Infonavit pueda obtenerla con un sueldo de uno o dos salarios mínimos y con seis meses de antigüedad, con una medida mínima de 60 metros cuadrados que garantizan una vivienda digna, según estándares internacionales.

Destacó que más de 5 millones de mexicanas y mexicanos son beneficiarios del programa de reducción de créditos impagables del Infonavit que se otorgaron durante los gobiernos neoliberales, así como 400 mil del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste).

Resaltó la gira productiva de este fin de semana, que inició el viernes en Morelia, Michoacán, con La mañanera del pueblo, la supervisión de la autopista “Siglo XXI”, del Distrito de Riego 020, para eficientar el uso del agua en la producción agrícola, y la entrega de Programas para el Bienestar; que continuó en San Luis Potosí, con la inauguración de la Unidad Académica Soledad de Graciano Sánchez de la Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC), informando que todos los estudiantes de esta casa de estudios recibirán la beca de mil 900 pesos bimestrales de apoyo en transporte “Gertrudis Bocanegra” y que concluyó en Nuevo León, con la inauguración de un nuevo Bachillerato Tecnológico en García, la supervisión del Hospital Regional de Especialidades del IMSS en Santa Catarina y con la entrega de Viviendas para el Bienestar en el municipio de Juárez.

La secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Elena Vega Rangel, detalló que de las más de 80 mil viviendas que se construirán en Nuevo León como meta sexenal, 67 mil serán de Infonavit, 10 mil de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) y 4 mil del Fovissste; además de 3 mil escrituras a través del Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS). Y detalló que este domingo, además se entregaron 453 constancias de créditos liquidados del Fovissste y 532 escrituras del INSUS.

El director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, destacó que la meta de construcción de vivienda por parte del instituto aumentó de 30 mil a 67 mil casas, lo que representa una inversión de más de 40 mil millones de pesos (mdp), para lo cual, al día de hoy, hay contratados 11 proyectos que suman 10 mil 700 viviendas, de los cuales en ocho proyectos ya inició la obra. Agregó que ya cuentan con casas muestra en los municipios de Pesquería, Ciénega de Flores, Sabinas Hidalgo, Juárez, General Escobedo y Cadereyta.

El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, agradeció la visita de la Presidenta de México y en específico la entrega de viviendas, que consideró que no son un lujo, sino un derecho de las y los mexicanos.

La beneficiaria Deyra Yazmín Torres Bazaldúa expresó su agradecimiento a la mandataria por este programa, el cual le permitirá recibir su casa después de mucho tiempo de espera.