En Morena “nos Vamos a Unir, Pero no Estamos Divididos”: A. Ramírez Cuéllar

“Clase Política Zacatecana es a Veces muy Depredadora”

Por Gabriel Rodríguez

Luego de referir que uno de los postulados esenciales del expresidente Andrés Manuel López Obrador fue siempre evitar el uso de recursos dirigidos en favor de un cierto candidato, el diputado federal por Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, admitió que en Zacatecas “debe haber piso parejo para todos los contendientes” y lamentó que mucha de la clase política en la entidad sea “depredadora”.

Al tocar el tema del desvío de recursos, encauzado a ciertos candidatos, de los cuales no quiso mencionar nombres, precisó que en todos los estados donde habrá elecciones en 2027 tiene que estar absolutamente prohibido “usar fondos del erario para apuntalar a alguien o a algunos”.

Durante breve estancia en Zacatecas, la mañana de este domingo, “La Polla” Ramírez Cuéllar precisó que “acorde con las determinaciones de la lideresa nacional de Morena, Luisa María Alcalde, las reglas deberán ser claras en el sentido de tener piso parejo para todos los contendientes”.

Sobre la división que registra ese instituto político en la entidad zacatecana, añadió que “se trata de tender la mano para lograr un acuerdo con la finalidad de que todos los sectores sepan que dentro de nosotros solamente cabe a ayudar a unificarnos, reconstruir Zacatecas desde todos los puntos de vista”.

Al negar esas divisiones al interior del instituto político guinda en el estado, añadió que “se trata de hacer un solo camino, construir una sola ruta para lo cual debemos garantizar el éxito de los principales programas de inversión que impulsa la presidenta de la República”.

“Debemos tender la mano y ayudar en todo lo que se pueda colaborar con todos, con el gobernador, los presidentes municipales sin que de parte nuestra haya un solo afán protagónico o de egoísmo”.

Acerca de la enorme cantidad de críticas que han realizado opositores dentro del mismo partido Morena al gobierno estatal, como en el caso concreto de Saúl Monreal, hermano del gobernador, Ramírez Cuéllar añadió que “una de las urgencias inmediatas es sacar adelante el proyecto Milpillas, donde sería un gran error no aprovechar esa inversión por más de nueve mil 500 millones de pesos que ayudará a resolver graves problemas de sustentabilidad en derechos humanos”.

Asimismo, dijo que están por cerrarse acuerdos con el gobernador, respecto de la construcción de vivienda, “además de que este año vendrán inversiones significativas en materia de minería para detonar el crecimiento”.

Para concluir, dijo que dentro de sus proyectos “está regenerar a la clase política zacatecana que es a veces muy depredadora, pero tenemos que ponernos de acuerdo en los proyectos de reconstrucción. Nosotros nos vamos a unir, pero no estamos divididos”, remató.