Insiste Saúl Monreal Ávila en ser Candidato de Morena a Gobernador

“No nos han Bajado, voy a Agotar el Proceso Interno”

Por Miguel Alvarado Valle

Durante una asamblea de evaluación de estructuras realizada este domingo en el hotel Chulavista de la capital zacatecana, el senador de la República Saúl Monreal Ávila afirmó que continuará con sus aspiraciones rumbo al proceso electoral de 2027 sólo si así lo decide la militancia. Desde el inicio de su mensaje dejó en claro que no tomará decisiones unilaterales y reiteró, “Yo voy hasta donde ustedes quieran que vaya”, ante la presencia de simpatizantes provenientes de distintos municipios del estado.

En el encuentro, al que acudieron ciudadanos y representantes territoriales, el legislador morenista fue recibido entre consignas de “gobernador, gobernador”, y reiteró que está dispuesto a recorrer Zacatecas de manera integral, municipio por municipio, colonia por colonia y casa por casa.

Subrayó que el trabajo político debe construirse desde el territorio y con una estructura real, de cara al proceso interno que se avecina dentro de Morena. Durante la asamblea destacaron que ya existe un avance importante en municipios como Fresnillo, Guadalupe, Zacatecas, Jerez, Villa García, El Plateado, Río Grande y Sombrerete, donde, dijo, se ha fortalecido la organización de base.

En particular, señaló a Fresnillo como un referente estatal en la conformación de comités seccionales, labor que atribuyó al diputado Martín Álvarez Casio y a la estructura local. Durante la asamblea también se llamó a intensificar el trabajo político tanto en territorio como en redes sociales, al considerarlas una herramienta clave para fortalecer el proyecto y contrarrestar los señalamientos de la oposición.

Se exhortó a los asistentes a participar activamente en la difusión de contenidos y a coordinar esfuerzos para avanzar hacia la cobertura total de las secciones electorales en el estado. Asimismo, el senador hizo un llamado a las dirigencias nacional y estatal de Morena para que el proceso interno se conduzca con inclusión, respeto y apertura hacia la militancia.

Advirtió que ignorar a las bases o tomar decisiones excluyentes podría provocar divisiones internas y poner en riesgo la permanencia del partido en el gobierno de Zacatecas, al sostener que actualmente no existe una definición anticipada de candidaturas.

Finalmente, Saúl Monreal aseguró que su proyecto no responde a intereses personales, sino a una convicción política sostenida en el tiempo, por lo que reiteró que seguirá la ruta que marque la gente, manteniendo una postura institucional, pero firme, de cara a la definición del proceso rumbo a 2027.