“Pónganse a Trabajar”, Exige José Narro a Diputados Locales

“Deben Laborar en el Pleno, Comisiones y en Campo”

Por Gabriel Rodríguez

Luego de evidenciar que la actual LXV (65) Legislatura del Congreso del Estado de Zacatecas tiene predilección por la holgura, al haber estado sesionando solamente dos días en lapsos de 15 minutos durante las dos últimas semanas, el diputado federal por Morena, José Narro, llamó a los componentes de la misma a que mejor elijan “ponerse a trabajar, ante la enorme cantidad de problemas que asuelan al estado”.

Narro Céspedes precisó que “lo que hacen los legisladores zacatecanos está mal, porque ellos tienen que realizar trabajos dentro y fuera del pleno, dentro de las comisiones y en campo; se trata de una crítica sana y respetuosa que desde aquí hago llegar a todos mis compañeros en el partido dominante y dentro de la oposición”.

Luego de citar que dentro del Congreso de San Lázaro han desarrollado labores extensivas a todas horas y de la mañana a la noche, el representante popular por el estado dijo que “la labor de un legislador no solamente es la de elaborar leyes sino la de cuidar que éstas se cumplan”.

Subrayó que la Cámara de Diputados está bajo la férula de influencia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en el caso de San Lázaro, “porque esas leyes deben cumplirse dentro del ejercicio presupuestal, ya que el gobierno es el que ejecuta el presupuesto, pero debe ser el Congreso el que, apegado a la ley, supervise esa ejecución”.

Dijo que el papel de 􀂿scalización y de vigilante de que se guarde el orden y se cumplan las leyes en el estado es parte de las tareas del Congreso. Puso como ejemplo que los diputados zacatecanos podrían comenzar por resolver los diversos problemas que mantienen bajo crisis constante a la entidad zacatecana, donde “hay con􀃀ictos que, lejos de ser resueltos, tienden a crecer”.

“Podrían comenzar resolviendo los casos de la enorme cantidad de presidencias que tienen problemas con sus cuentas públicas, o bien con􀃀ictos de gobernabilidad, como Apulco y Tepechitlán, en donde se mantiene enorme cantidad de irregularidades”.

“Hay muchos conflictos de gobernabilidad –subrayó– que le toca atender a la Cámara de Diputados local, y no lo están haciendo”.

Tránsfugas de los Partidos

Asimismo, se re􀂿rió a la salida de miles de militantes en los partidos de oposición, incluidos PRI, PAN y Movimiento Ciudadano, a lo que José Narro re􀂿rió que “esos hechos se deben a que esos institutos políticos se han alejado del pueblo, porque únicamente se dedican a generar imágenes de percepción en redes sociales y no tienen contacto con la población, no van a ras de tierra y se han alejado de los ciudadanos, como en el caso del PRI, donde de cada cinco militantes, al menos se les fugaron tres, mientras que, en el caso del PAN, éste se ha convertido en un partido de élites alejado de la sociedad”.

Por último, dijo que su partido ya logró los 10 millones de a􀂿liados a nivel nacional y que en Zacatecas se incorporaron más de 100 mil durante los últimos días.