Ulises Mejía Llama a Cerrar Filas por la Transformación

Desde Nochistlán, Zacatecas

Desde su asamblea legislativa número 348, realizada en el municipio de Nochistlán, el diputado federal por Zacatecas, Ulises Mejía Haro, convocó a cerrar filas para aprobar una reforma electoral que fortalezca el sistema de partidos, a las autoridades electorales y, sobre todo, al voto ciudadano como eje de la vida democrática del país.

Al abordar este tema, explicó que la reforma muy probablemente se centrará en eliminar las figuras de representación plurinominal, con el objetivo de que toda persona que aspire a representar a la ciudadanía lo haga mediante el voto directo y no a través del respaldo de grupos políticos cupulares.

Asimismo, señaló que otro eje central será la disminución del presupuesto a los partidos políticos, para que cuenten únicamente con los recursos necesarios para organizar los procesos electorales y no, como ocurre actualmente, con financiamiento permanente.

Durante su intervención, el legislador morenista subrayó que las y los legisladores tienen la responsabilidad de regresar al territorio, no solo para informar sobre el trabajo que se realiza en el Congreso de la Unión, sino, sobre todo, para construir una agenda legislativa desde las comunidades, a partir de las problemáticas que la gente plantea de manera directa y no desde la comodidad de una oficina, alejados de la realidad que se vive en el estado.

En este marco, Mejía Haro expuso algunas de las prioridades que hoy forman parte de su trabajo legislativo, entre ellas la asignación de presupuesto para el mejoramiento de las carreteras y el fortalecimiento de la conectividad regional; el respaldo al campo mediante el impulso a la agroindustria y a esquemas de agricultura por contrato que brinden certidumbre a las y los productores; así como el apoyo al pequeño comercio, sector que sostiene buena parte de la economía local y regional. A estas acciones se suman temas fundamentales como la educación, el deporte y la salud.

Durante la asamblea, las y los asistentes también hicieron uso de la palabra para plantear de manera directa sus principales problemáticas, así como proyectos y propuestas orientadas a detonar el desarrollo económico y social de la región, mismos que, señaló el diputado federal, serán considerados para fortalecer la agenda legislativa y las gestiones correspondientes.

Asimismo, hizo énfasis en que los programas sociales que hoy distribuye el Gobierno de México de manera universal a cerca del 80 por ciento de los hogares del país son derechos constitucionales del pueblo y no pueden ser utilizados para amedrentar ni condicionar a la ciudadanía.

En ese sentido, llamó a denunciar y documentar cualquier intento de lucro con estos programas, al advertir que se trata de un delito que se sanciona con cárcel.

Finalmente, Ulises Mejía Haro destacó que la presidenta Claudia Sheinbaum está realizando un gran esfuerzo para convertir a México en la décima economía del mundo, pero recalcó que este objetivo solo será posible si todas y todos reman con la misma energía y en la misma dirección, para que la transformación se re􀃀eje de manera tangible en cada región de Zacatecas.

Como parte de esta jornada informativa, durante la asamblea se repartieron ejemplares del periódico La Regeneración, en el que se da cuenta de los avances, programas y acciones de la transformación que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum a nivel nacional.