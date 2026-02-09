Abierta la Convocatoria Para Programas de Vivienda y Mejoramiento

Todo Desde tu Casa y en Pocos Pasos

El programa está especialmente pensado para quienes trabajan de manera independiente o informal y no cuentan con acceso a créditos tradicionales.

Ingresa al expediente digital https://expedientedigital.aguascalientes.gob.mx/Expediente/ui/ciudadano/login.aspx y selecciona el trámite Prerregistro para convocatorias de vivienda y/o mejoramiento.

Se pone a tu disposición el Centro de Contacto Digital 070 y atención vía WhatsApp al 449 469 98 98, donde recibirás orientación personalizada durante todo el proceso.

El Instituto de la Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad (IVSOP) abre su registro cien por ciento en línea para que más personas puedan acceder a programas de vivienda social y mejoramiento, como cuartos adicionales, pisos firmes, techos y calentadores solares; todo desde tu casa y en pocos pasos.

Esto forma parte de la política social que impulsa la gobernadora Tere Jiménez para acercar oportunidades reales y que más familias cuenten con un hogar digno, mediante procesos ágiles, sencillos y accesibles para todas y todos.

¿Quién puede participar? Cualquier persona mayor de edad. El programa está especialmente pensado para quienes trabajan de manera independiente o informal y no cuentan con acceso a créditos tradicionales.

¿Cómo registrarte? Ingresa al expediente digital https://expedientedigital.aguascalientes.gob.mx/Expediente/ui/ciudadano/login.aspx y selecciona el trámite Prerregistro para convocatorias de vivienda y/o mejoramiento. Completa el formulario con tus datos, elige el apoyo que necesitas y envía tu solicitud. El sistema confirmará automáticamente la recepción. La convocatoria estará abierta hasta el mes de julio.

Podrás revisar el avance de tu trámite directamente en tu expediente digital, evitando traslados y tiempo de espera.

El IVSOP pone a tu disposición el Centro de Contacto Digital 070 y atención vía WhatsApp al 449 469 98 98, donde recibirás orientación personalizada durante todo el proceso.