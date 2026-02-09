Aprende un Segundo Idioma y Mejora tu Perfil Profesional Desde Casa con el Instituto de Capacitación Para el Trabajo

Inscripciones Abiertas

El Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Aguascalientes (ICTEA) abrió las inscripciones a sus cursos en línea, una oportunidad accesible y flexible para fortalecer habilidades laborales y mejorar el perfil profesional sin salir de casa.

Esta modalidad cien por ciento en línea permite a las y los participantes capacitarse a su propio ritmo, con acceso a clases grabadas disponibles las 24 horas, los 7 días de la semana, lo que facilita combinar el estudio con el trabajo u otras actividades.

Las inscripciones ya están abiertas y se cierran el próximo 14 de febrero, para iniciar clases el día 16 del mismo mes. Cada curso tiene una duración de cuatro semanas y un costo único de 360 pesos, lo que lo convierte en una alternativa económica y de alto valor formativo.

Al concluir, las y los participantes recibirán una constancia con validez oficial ante la Secretaría de Educación Pública, documento que respalda los conocimientos adquiridos y fortalece las oportunidades de inserción o crecimiento en el ámbito laboral.

El registro se realiza en línea, a través del enlace correspondiente al plantel de preferencia: Pilar Blanco https://forms.gle/wpSDUdKyL9q7JWTK8, Jesús María https://forms.gle/qRXXzWtYE2ELvp9r5, Tres Centurias https://forms.gle/vps3SBgf6SrBbrRn9, Cosío https://forms.gle/3hXJtrSBSZ4KMc7o7 y Calvillo https://forms.gle/QgUSthVPqtzCoaCk7.

Posteriormente, las personas inscritas recibirán su ficha de pago por correo electrónico y, una vez realizado, podrán acceder al curso seleccionado.

Para mayores informes, las personas interesadas pueden comunicarse al teléfono 449 978 46 00 o vía WhatsApp al 449 352 91 58.