Del 10 a 14 de Febrero, Inicia Entrega de Tarjetas de las Pensiones para Adultos Mayores y Mujeres Bienestar

Nuevo Registro del 16 al 22

Los módulos de registro pueden consultarse en la página gob.mx/bienestar; además puede agendarse una visita domiciliaria en caso de no poder realizar la inscripción de forma presencia

Mañana 10 de febrero se realiza el primer pago de Sembrando Vida a 420 mil sembradoras y sembradores de todo el país

El Gobierno de México, a través de la Secretaría del Bienestar, informó que, del 10 al 14 de febrero, comienza la entrega de las Tarjetas Bienestar a quienes se registraron en diciembre a las Pensiones de Adultos Mayores y Mujeres Bienestar, por lo que recibirán un mensaje SMS con el día y lugar para recogerla.

Además, del 16 al 22 de febrero, se abrirá nuevamente el registro en los Módulos del Bienestar, cuya ubicación se puede consultar en la página gob.mx/bienestar, en un horario de 10:00 a 16:00 horas. Si por algún motivo no se puede realizar el registro presencial, se pueden agendar visitas domiciliarias.

La secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, detalló que para la inscripción a las Pensiones Bienestar es necesario llevar identificación oficial vigente, CURP, acta de nacimiento, comprobante de domicilio no mayor a tres meses y teléfono de contacto. El registro se realizará de acuerdo con la letra del primer apellido, según el siguiente calendario:

Lunes 16 de febrero – A, B, C

Martes 17 de febrero – D, E, F, G, H

Miércoles 18 de febrero – I, J, K, L, M

Jueves 19 de febrero – N, Ñ, O, P, Q, R

Viernes 20 de febrero – S, T, U, V, W, X, Y, Z

Sábado 21 y domingo 22 de febrero – Todas las letras

Además, mañana 10 de febrero se realizará el primer depósito del año a 420 mil sembradoras y sembradores del programa Sembrando Vida por un monto de 6 mil 450 pesos, lo que representa una inversión social de 2 mil 923.5 mdp. Y con Salud Casa por Casa, al 8 de febrero se han brindado 10.7 millones de consultas médicas a adultos mayores y personas con discapacidad.