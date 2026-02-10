Del 3 al 27 de Debrero se Realizan Asambleas Informativas de la Beca Rita Cetina en Primarias

Nuestro Objetivo es la Igualdad: Presidenta

La nueva beca de uniformes y útiles escolares Rita Cetina consistirá en un monto único anual de 2 mil 500 pesos por estudiante de primaria beneficiando a 6 millones 380 mil 756 familias y 8 millones 41 mil 182 alumno

La Beca Universal Rita Cetina tiene más de un millón de nuevos beneficiarios de secundaria: SE

Las becas para estudiantes de escuelas públicas registraron un crecimiento de 216 por ciento, al pasar de 7.2 millones de becarios en 2019 a 22.8 millones en 2026, con un presupuesto total de 140 mil 389 millones 658 mil 900 pesos

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo resaltó que el objetivo del Gobierno de México es que haya igualdad en la educación y que las y los estudiantes, a través de las becas universales, cuenten con una base para poder aprender y no abandonen las escuelas, por ello, del 3 al 27 de febrero se realizan las asambleas informativas en primarias públicas de todo el país para la nueva beca de uniformes y útiles escolares Rita Cetina, que consistirá en un monto único anual de 2 mil 500 pesos por estudiante de primaria que beneficiará a 6 millones 380 mil 756 familias y 8 millones 41 mil 182 alumnos.

“Nuestro objetivo es la igualdad, que todos lleguen parejos a la escuela. Entonces, por eso son las Becas Universales. Y son para educación pública, porque quien tiene dinero para llevar a sus hijos a la escuela privada no necesariamente requiere la beca. Y el gobierno tiene la responsabilidad de la educación pública; obviamente de regular y tutelar la educación particular, pero la responsabilidad de la educación es la educación pública.

“Si los niños y niñas tienen una base mínima que les permite útiles, uniformes, el uniforme para deportes, en fin, lo mínimo indispensable para ir a la escuela, entonces tienen lo que se requiere para poder aprender. Entonces, el gobierno está dando las becas desde primaria hasta preparatoria. Y cada vez más hay una parte que se da, desde el Presidente en la superior, Jóvenes Escribiendo el Futuro, y nosotros con la ‘Gertrudis Bocanegra’, que en este momento es para Michoacán y ya anuncié que va a ser para los estudiantes de la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Casi todos los estudiantes de la Universidad ‘Benito Juárez’ tienen la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro. Entonces, de esa manera apoyamos la educación y evitamos que las familias de las y los niños tengan que sacar a los hijos por razones económicas”, puntualizó en la conferencia matutina “Las mañaneras del pueblo”.

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, resaltó que las becas para estudiantes de escuelas públicas registraron un crecimiento de 216 por ciento, al pasar de 7.2 millones de becarios en 2019 a 22.8 millones en 2026, con un presupuesto total de 140 mil 389 millones 658 mil 900 pesos.

Detalló que en enero se entregaron las tarjetas a más de un millón de nuevos beneficiarios de escuelas secundarias de la Beca Universal Rita Cetina, que consiste en un apoyo de mil 900 pesos bimestrales por familia y 700 pesos adicionales por cada estudiante más.