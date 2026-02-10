Hasta 50 mil pesos por Negocio: Capital Apoya a Tiendas de Abarrotes

Con el objetivo de fortalecer la economía local y respaldar a las familias que del sector comercial tradicional el Ayuntamiento de Zacatecas, encabezado por Miguel Varela, puso en marcha el programa “Mi tienda, mi capital”, una estrategia de apoyo directo a tiendas de abarrotes y misceláneas de la capital mediante un esquema de coinversión peso a peso, informó Marco Antonio Salazar Valadez, titular del Departamento de Fomento Económico.

El funcionario explicó que este programa está diseñado para apoyar a microempresas familiares frente al crecimiento de las grandes cadenas comerciales y tiendas de conveniencia, que representan una competencia cada vez mayor para el comercio tradicional. A través de este modelo, por cada peso que aporte el propietario del establecimiento, el municipio aportará otro peso, hasta un monto máximo de 25 mil pesos por parte del comerciante y 25 mil pesos por parte del Ayuntamiento, lo que representa un apoyo total de hasta 50 mil pesos por negocio. En caso de inversiones mayores, la aportación municipal se mantendrá en el tope establecido.

Salazar Valadez destacó que las tiendas de abarrotes y misceláneas representan un sector clave para la economía de Zacatecas. “En la capital existen 634 unidades económicas de este tipo, que generan el 6.9 por ciento de la economía municipal. Se trata de microempresas familiares que no superan los 10 empleados y constituyen una fuente directa de ingreso para cientos de hogares”, puntualizó.

El programa cuenta con un presupuesto inicial de 150 mil pesos. Al tratarse de una iniciativa nueva, se busca sentar las bases para que este apoyo se consolide en futuras administraciones como un mecanismo permanente de fortalecimiento a las economías familiares y al comercio local, además de incentivar la circulación del dinero dentro del municipio.

La convocatoria está abierta desde el 3 de febrero hasta el 31 de marzo, o hasta agotar recursos. Las y los interesados deberán acudir a Presidencia Municipal con identificación oficial, constancia de situación fiscal, comprobante de domicilio del beneficiario y del establecimiento, así como un perfil de costos proporcionado por el Ayuntamiento. Además, deberán cursar una capacitación empresarial de ocho horas como complemento al apoyo económico.