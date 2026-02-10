Los Familiares de los dos Mineros Tienen Respaldo del Gobierno Estatal: Monreal

“Cualquier Pérdida de Vida es Lamentable, Injusti 􀃀 cable y Dolorosa”

Por Miguel Alvarado Valle

Luego de que se confirmara el asesinato de Ignacio Aurelio Salazar y José Ángel Hernández, dos mineros zacatecanos que habían sido reportados como desaparecidos junto con otros trabajadores en el municipio de Concordia, Sinaloa, el gobernador de Zacatecas, David Monreal Ávila, lamentó profundamente los hechos y expresó su solidaridad con las familias de las víctimas, a quienes aseguró que contarán con el respaldo del Gobierno del Estado.

El mandatario estatal señaló que desde el momento en que se tuvo conocimiento de la desaparición de los trabajadores zacatecanos, el Gobierno del Estado se mantuvo atento al caso y en constante coordinación con las autoridades de Sinaloa.

Subrayó que cualquier pérdida de vida es lamentable, injustificable y dolorosa, por lo que este tipo de hechos obligan a las autoridades a redoblar esfuerzos en materia de seguridad, investigación e inteligencia. Monreal Ávila evitó especular sobre las circunstancias específicas del crimen, al considerar que se trata de un proceso complejo que aún se encuentra en desarrollo.

Recordó que la desaparición de los mineros llevaba varios días y que existe hermetismo en la información oficial, ya que inicialmente se habló de más personas no localizadas, no obstante, confió en que el manejo del caso responda a labores de inteligencia por parte de las autoridades competentes.

El gobernador explicó que, una vez que se confirmó que entre las personas desaparecidas había zacatecanos, se actuó de inmediato. Detalló que se abrieron carpetas de investigación, se activaron fichas de búsqueda y se dispuso de personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas para dar seguimiento cercano al caso, además de establecer un enlace directo con la Fiscalía del estado de Sinaloa.

David Monreal enfatizó que el hecho resulta aún más doloroso porque las víctimas se encontraban fuera de su estado de origen en busca de mejores oportunidades laborales.

“Fue gente nuestra, duele y lastima, más cuando se trata de personas que estaban trabajando”, expresó, al reiterar su solidaridad no sólo con las familias afectadas, sino con la sociedad zacatecana que resiente este tipo de acontecimientos. Finalmente, el gobernador confirmó que el Gobierno del Estado brindó apoyo directo a las familias de los mineros, quienes ya se encuentran en Zacatecas. Informó que las víctimas fueron trasladadas en una aeronave de la Fuerza Aérea Mexicana y arribaron la mañana de este lunes, donde ya se reunieron con sus seres queridos.