Morena Debe Construir un Gran Acuerdo Interno y Después con Otras Fuerzas Políticas: Arturo Ortiz

No Ganará Sólo con su Voto Duro, Advierte

Por Gabriel Rodríguez

Arturo Ortiz Méndez, académico universitario y exlíder estatal del PRD, explicó que todos los partidos de Zacatecas juntos, incluido Morena, “no suman más de 125 mil afiliados al momento y quien quiera que gane la carrera gubernamental no va a poder gobernar si antes no traza alianzas con todas las fuerzas políticas para sacar a Zacatecas del desastre en el que está hundido social, política, económica y culturalmente en este momento”.

Ortiz Méndez expresó que “todo mundo festeja de antemano triunfos que no han llegado todavía, pero omiten que el proyecto mayor se llama Zacatecas y que si perdemos de vista ese hecho esencial, lo de menos será quién sea el gobernadora o la gobernadora o este o aquel partido y entonces habremos naufragado en el desastre”.

Refirió que, previo a todas las intentonas electorales del 27, debe haber antes un esfuerzo realizado a partir de la pluralidad como parte de un ejercicio genuino de franqueza, “so pena de que queramos seguir inmersos en una situación cada vez más insostenible ante los severos con􀃀ictos económicos y sociales en los que intenta sobrevivir el estado”.

A ello, dijo que no se puede descartar la presencia de actores muy nuevos dentro de la política, pero, en la misma medida, “quiero desmentir a Morena Zacatecas quien nos dice tener alrededor de 60 mil afiliados pero debo referirles que incluso si nos dijeran que tienen 100 mil, habría que recordarles a todos esos nuevos políticos que hace 28 años (1998) el PRI tenía 115 mil afiliados y perdió la gubernatura”.

Explicó que en términos aritméticos, Zacatecas contaba en ese momento con un padrón electoral de alrededor de 760 mil electores mientras que a 2026 hay alrededor de un millón 250 mil votantes.

“Por lo que si alguien presume, cualquiera que sea su partido que tiene, 60 mil, 70 mil, 80 mil o 100 mil afilados, cabe recordarle los datos anteriores a partir de datos precisos del INE, quien detalla que la membresía total de todos los partidos políticos en Zacatecas es cercana a los 125 mil afiliados entre todos”.

Explicó que bajo sus propios estudios académicos, esa matemática se explica porque la mayoría de los ciudadanos “no está afiliado a ningún partido político y puso como ejemplo que si el PAN tiene cuando mucho seis mil afiliados, al final puede recibir 70 mil votos, no de sus afiliados sino de la sociedad civil lo mismo que Morena, que de tener 100 mil afi- lados, obtuvo más de 200 mil votos incluidos sus partidos aliados en las elecciones de 2021.

Advirtió que ello demuestra que ningún partido, con sus afiliados o voto duro va a ganar por sí solo la gubernatura “pero si aun así Morena quisiera ganar, como lo han dicho, de cualquier manera necesitarían construir un gran acuerdo interno y luego construir otro con todas las otras fuerzas políticas del estado porque, de no hacerlo, va a perder la gubernatura si los opositores no se organizan”.