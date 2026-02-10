Presidenta Anuncia Acuerdo Entre Secretaría de Salud, Birmex, Liomont y Moderna Para la Producción de Vacunas ARN Mensajero

En cumplimiento a su compromiso de hacer de México una potencia científica, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció la firma de un acuerdo entre la Secretaría de Salud, Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex) y las empresas Liomont y Moderna para la producción de vacunas ARN mensajero, así como para la promoción de la investigación en el país.

“Hoy es un día muy importante para nuestro país, estamos firmando un acuerdo entre Moderna, que es una de las empresas mundiales que realiza la vacuna de ARN mensajero, ustedes la recordarán del COVID, que fue una de las vacunas que se pusieron en México y en otros países del mundo. Con Moderna, con la empresa Liomont y con Birmex, que es del Estado Mexicano, estamos firmando un acuerdo para la producción de vacunas aquí en México”, comentó en un video publicado a través de sus redes sociales.

Puntualizó que además este acuerdo permitirá el desarrollo de investigaciones para producir otro tipo de vacunas.

“No solamente es la producción de vacunas para COVID-19, sino también otro tipo de vacunas y quizá lo más importante, es que va a haber desarrollo de investigación científica conjunto de las y los investigadores mexicanos en biomedicina y otras áreas para poder desarrollar otras vacunas que nos interesan en nuestro país, por ejemplo, la vacuna del dengue o incluso vacuna contra el cáncer, se van a desarrollar pues todas estas investigaciones en nuestro país con el objetivo de que, como lo prometí, en alguna ocasión seamos realmente una potencia científica en diversas áreas del conocimiento”, señaló.