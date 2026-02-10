Refuerzan Limpieza y Mantenimiento en Tianguis y Centro Histórico

El Ayuntamiento de Zacatecas, bajo la visión del alcalde Miguel Varela, ha intensificado las acciones para garantizar que la capital luzca impecable y funcional para todos sus habitantes. A través del área de Servicios Públicos, encabezada por Guadalupe Flores, se ha puesto en marcha una estrategia reforzada de recolección de residuos sólidos, con especial énfasis en los puntos donde se instalan tianguis y mercados.

Esta iniciativa busca que, tras la intensa actividad comercial de los fines de semana, las calles y espacios públicos recuperen de inmediato su orden, evitando focos de infección y garantizando un entorno saludable que eleve los estándares de vida en la capital.

De manera complementaria, las cuadrillas de mantenimiento han puesto especial atención en el cuidado de los elementos ornamentales que distinguen a nuestra Ciudad Patrimonio. Se mantiene una supervisión constante para que los principales macetones que adornan las plazas y el Centro Histórico capitalino luzcan con una excelente presentación.

Estas labores incluyen la limpieza de las estructuras, el riego adecuado y el cuidado de las plantas, asegurando que la belleza arquitectónica de Zacatecas sea resaltada por áreas verdes bien conservadas.

Cabe destacar que este espíritu de cuidado por los espacios públicos refleja el compromiso que también se promueve en actividades formativas, como los cursos impartidos en la Casa Municipal de Cultura, donde se valora el patrimonio y el orden común.

Con estas acciones, la administración municipal reafirma su compromiso de trabajar en el territorio para ofrecer servicios eficientes y una imagen urbana de excelencia.

Al agilizar la recolección en zonas de alta afluencia comercial y mantener el cuidado estético de los monumentos y plazas, el equipo de Miguel Varela asegura que Zacatecas siga siendo un orgullo para sus residentes y un destino atractivo para quienes nos visitan, priorizando siempre la atención directa y los resultados palpables en cada colonia.