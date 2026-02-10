Se han Renovado 90% de Vehículos de las Policías Municipales: Flores Sonduk

Entregarán dos C-2 en Loreto y Ojocaliente, Adelanta

Por Gabriel Rodríguez Manuel

Flores Sonduk, secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (SESP), informó que de manera regular se revisan los abastos de armamento y el equipamiento requerido en los 58 municipios de la entidad, con el fin de reforzar su seguridad y vigilancia.

Flores Sonduk precisó que ese hecho forma parte del tercer eje de cuidados en la seguridad del estado de Zacatecas, cuyos contenidos se basan en dotar por lo menos un par de veces al año de uniformes a las fuerzas policiacas en las 58 localidades de Zacatecas.

El funcionario indicó que, al momento, se ha renovado la totalidad de las unidades vehiculares en todos esos municipios en un promedio de 90 por ciento, a partir de que todos ellos se habrían adherido previamente al Consejo Estatal de Seguridad Pública (CESP).

Al respecto, se ha encontrado que los vehículos de las fuerzas policiacas tienen, cuando mucho, una duración no mayor a tres años, por lo que a partir de un diagnóstico levantado con los propios alcaldes y alcaldesas “se les propone la renovación del parque vehicular con gastos de uno a uno, dos a uno o bien tres a tres, hecho que depende de las necesidades y posibilidades de cada uno ellos”.

Asimismo, el gobernador David Monreal entregará en breve certificados públicos policiales, además de brindarse pólizas de vida, uniformes como parte del proyecto de Fortamún (Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios) y patrullas, gastos que están relacionados con el último ejercicio 2025.

“También entregaremos dos nuevos C-2 (Centros de Control y Comando) en los municipios de Loreto y Ojocaliente (este último en construcción al momento), con todo tipo de dispositivos en nueva tecnología que permitirán el rápido rastreo de diversos delitos”.

A explicación, Flores Sonduk añadió que los C-2 son la versión breve de los C-5 pero con suficiente alcance en sus funciones además de que en días próximos habrá de inaugurarse el destacamento Saldaña-Pinos, “ubicado dentro de una zona neurálgica para la seguridad pública del estado al localizarse entre los estados de Zacatecas y San Luis Potosí que contendrá fuerzas de la Sedena, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad Pública y que capacitará igualmente a las fuerzas policiacas del sureste del estado”.

También se realiza la construcción de nuevos destacamentos en Palmas Altas, Jerez y en Víboras, Tepetongo.

Sin embargo, para la realización de todos los proyectos citados, el titular del SESP expresó que nada de ello funciona si antes no existe capacidad de vigilancia suficiente en los municipios, de ahí que “se sigan tocando las puertas de los ayuntamientos para que se realicen las contrataciones suficientes de nuevos elementos, debido a que hay déficit policiaco en la mayoría de ellos”, advirtió.