Alianza estratégica Impulsa el Turismo de la Capital Zacatecana

Colaboración Intermunicipal sin Costo al Erario y Proyección Integral de los Atractivos Turísticos de la Capital

El Ayuntamiento de Zacatecas, bajo la visión del alcalde Miguel Varela, ha consolidado una importante estrategia coordinada con el gobierno municipal de Aguascalientes, encabezado por el alcalde Leonardo Montañez Castro.

Esta alianza tiene como objetivo principal fortalecer la promoción de la capital zacatecana en la región, aprovechando los vínculos institucionales para atraer a un mayor número de visitantes.

La iniciativa refleja un compromiso por posicionar a Zacatecas como un destino de referencia, sumando esfuerzos que permitan resaltar la riqueza histórica y cultural que define a nuestra ciudad ante los habitantes del estado vecino.

Gracias a este acuerdo de colaboración, se han instalado 10 espectaculares y pantallas en puntos estratégicos, un esfuerzo integral que incluye la colocación de pantallas y espectaculares en varias ciudades del centro – norte del país para difundir lo mejor de Zacatecas.

Estos espacios publicitarios están diseñados para promover de manera integral los diversos sitios turísticos y la emblemática gastronomía de nuestra capital, invitando a los viajeros a explorar cada rincón de nuestra tierra.

Cabe destacar que este esfuerzo de difusión se ha logrado sin costo alguno para el municipio, representando una gestión eficiente que prioriza el uso de alianzas estratégicas para maximizar el alcance de la marca Zacatecas sin afectar las finanzas públicas.

Esta coordinación entre los gobiernos de Zacatecas y Aguascalientes no solo estrecha los lazos entre ambas ciudades, sino que establece una plataforma sólida para el crecimiento del sector turístico local. Al presentar una oferta completa que abarca desde nuestros monumentos coloniales hasta nuestras tradiciones culinarias, el Ayuntamiento busca generar un impacto directo en la economía de las familias zacatecanas que dependen del turismo.

Con acciones concretas y visión regional, la administración de Miguel Varela continúa trabajando en proyectar la grandeza de la capital hacia nuevos horizontes.