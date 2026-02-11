Homicidios Dolosos Disminuyeron 42% de Septiembre de 2024 a Enero de 2026

Representan 36 Homicidios Diarios Menos: Presidenta

Gracias a la Estrategia Nacional contra la Extorsión, este delito disminuyó 38% al pasar de un promedio diario de víctimas, de 34.37 en junio de 2025 a 21.26 en enero de 2026.

Del 1 de octubre de 2024 al 31 de enero de 2026 se detuvieron a 43 mil 438 personas por delitos de alto impacto, se aseguraron 22 mil 832 armas de fuego, 327.8 toneladas de droga y se desmantelaron 2 mil 28 laboratorios.

Con Atención a las Causas se han brindado 5 millones de servicios en beneficio de más de 3 millones de personas.

Ciudad de México.- La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, resaltó que a nivel nacional los homicidios dolosos disminuyeron 42 por ciento, de septiembre de 2024 a enero de 2026, al pasar de un promedio diario de 86.9 a 50.9 víctimas, lo que representa una reducción de la violencia de 36 homicidios dolosos diarios menos. Además, enero de 2026 es el enero más bajo desde 2016.

“42 por ciento de reducción en homicidio doloso, de septiembre 2024 a enero de 2026; eso significa 36 homicidios diarios menos de los que se cometieron en septiembre. Hay 36 homicidios diarios menos, 36 personas dejaron de perder la vida, vamos a ponerlo así, diariamente en México, entre septiembre de 2024 y enero del 2026. Además de la reducción en otros delitos”, destacó en la conferencia matutina “Las mañaneras del pueblo”.

La Jefa del Ejecutivo Federal hizo un reconocimiento al Gabinete de Seguridad por el trabajo coordinado que realiza y que se refleja en los buenos resultados de la Estrategia Nacional de Seguridad. “Esto no se logra si no hubiera un trabajo profesional, honesto, dedicado, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y de nuestras Fuerzas Armadas, y de la Guardia Nacional. Si no hubiera un trabajo coordinado y no tuviéramos una Estrategia de Seguridad adecuada no se estaría con estos resultados”, destacó.

La titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa Franco, destacó que en los últimos 16 meses se ha mostrado una tendencia sostenida a la baja en los homicidios en el país. Detalló que, en enero de 2026, siete entidades concentraron el 50.6 por ciento del total de casos de homicidios dolosos: Guanajuato, con 8.8 por ciento; Baja California, 8.4 por ciento; Chihuahua, con 7.9 por ciento; Estado de México, con 6.8 por ciento; Sinaloa, con 6.7 por ciento; Morelos, con 6.2 por ciento, y Guerrero, con 5.8 por ciento. Mientras que, de enero de 2025 a enero de 2026, un total de 26 entidades disminuyeron su promedio diario, destacando Zacatecas, con -88 por ciento; San Luis Potosí, con -83.9 por ciento; Quintana Roo, con -73.2 por ciento; Tabasco, con menos 68.8 por ciento; Aguascalientes, con -66.7 por ciento; Guanajuato, con -62.3 por ciento; Nayarit, con -61.1 por ciento, y Nuevo León con -53.1 por ciento.

Además, destacó que, al comparar el promedio diario de homicidios de enero de 2026, respecto a febrero de 2025: Guanajuato tuvo una reducción del 65 por ciento y Tabasco del 70 por ciento; respecto a septiembre 2024: Baja California, del 40 por ciento, el Estado de México, del 48 por ciento; Nuevo León, del 76 por ciento, y respecto a octubre 2024: Guerrero, con el 55 por ciento.

Explicó que los delitos de alto impacto también presentaron una tendencia a la baja, con una disminución mensual del 31 por ciento respecto a octubre de 2024 y, de manera anual, la reducción preliminar es del 55 por ciento respecto a 2018, destacando el robo de vehículo con violencia con una reducción del 39 por ciento por mes y del 57 por ciento por año. Asimismo, desde la implementación de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, el promedio diario de víctimas de extorsión a nivel nacional tuvo una reducción del 38 por ciento, respecto a junio de 2025.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que, con la Estrategia Nacional de Seguridad, del 1 de octubre de 2024 al 31 de enero de 2026, fueron detenidas 43 mil 438 personas por delitos de alto impacto, se aseguraron 22 mil 832 armas de fuego, 327.8 toneladas de droga, incluyendo más de mil 800 kilos y 4 millones de pastillas de fentanilo, también se desmantelaron 2 mil 28 laboratorios y áreas de concentración para la producción de metanfetaminas. Asimismo, con la Estrategia Nacional contra la Extorsión, del 6 de julio de 2025 al 1 de febrero de 2026, se han detenido a 814 extorsionadores, se abrieron 5 mil 114 carpetas de investigación y se recibieron 142 mil 505 llamadas al 089, de las que 126 mil 797 (89 por ciento) fueron extorsiones no consumadas y 15 mil 708 (11 por ciento) se consumaron.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, destacó que en el marco del eje de Atención a las Causas, en total se han brindado más de 5 millones de servicios en beneficio de más de 3 millones de personas. Se han realizado 300 mil visitas casa por casa en municipios prioritarios, se recuperaron 373 espacios públicos, se realizaron 7 mil 310 Jornadas por la Paz, a través de las 298 Mesas de Paz Estatales y Regionales, más de un millón de personas participaron en actividades como tequios o reforestaciones; 856 mil 464 jóvenes se sumaron a actividades de la campaña por la Paz y contra las Adicciones; se ha realizado más de medio billón de acciones médicas, se conformaron 353 Comités de Paz, 456 Ferias de Paz y casi 300 mil jóvenes participaron en talleres, 67 mil asistieron a Ferias de Empleo y Emprendimiento, además 247 mil se inscribieron en el Programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Asimismo, con “Sí al Desarme, Sí a la Paz”, del 01 de octubre de 2024 al 09 de febrero de 2026 se han intercambiado 9 mil 128 armas de fuego y 8 mil 370 juguetes bélicos por opciones educativas.