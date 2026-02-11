Abren Ruta que Facilita el Traslado de Estudiantes a la Universidad Politécnica

Con el objetivo de facilitar el traslado de alumnas y alumnos de la Universidad Politécnica de Aguascalientes (UPA), el Gobierno del Estado puso en operación una nueva opción de transporte público que permitirá a la comunidad universitaria llegar de manera más segura y eficiente a sus actividades académicas.

Se trata del servicio especial de camiones urbanos que operará de lunes a viernes con cuatro salidas diarias, ajustadas a los principales horarios escolares.

Las salidas se realizan en los siguientes horarios y puntos:

6:20 y 13:20 horas, con salida desde Primer Anillo de Circunvalación y avenida Mahatma Gandhi

14:00 y 21:00 horas, con salida desde la Universidad Politécnica de Aguascalientes

Cabe mencionar que estas unidades no tienen paradas intermedias, es decir, van de un punto a otro sin hacer escalas.

Este nuevo servicio representa un beneficio directo para la comunidad estudiantil al ampliar las alternativas de movilidad y contribuir a una mejor organización de los traslados hacia y desde la universidad.

El Gobierno del Estado refrenda su compromiso de impulsar acciones que mejoren las condiciones de acceso, seguridad y desarrollo académico de las alumnas y alumnos que cursan su formación en las instituciones educativas de la entidad.