Grupo de Operaciones Especiales se Capacita con Técnicas Élite Para Responder a Situaciones de Alto Riesgo

Como parte del compromiso permanente del Gobierno del Estado de Aguascalientes por proteger la paz y la tranquilidad de las familias, el Grupo de Operaciones Especiales (GOPES) de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) fortalece su preparación táctica y operativa mediante cursos de alto nivel en técnicas avanzadas de tiro y técnicas de intervención policial en combate urbano.

El secretario de Seguridad Pública del Estado, Antonio Martínez Romo, destacó que las y los integrantes del GOPES perfeccionaron habilidades clave para enfrentar situaciones de alto riesgo, a través de prácticas especializadas de tiro, circuitos de manejo táctico, estrategias de intervención con vehículos oficiales incluidas unidades blindadas, rescate vertical, rapel, manejo de armamento y tácticas de tiro, consolidando así su capacidad de respuesta ante escenarios críticos.

La capacitación se llevó a cabo durante tres días de trabajo intensivo en las instalaciones de la Universidad de la Policía y Ciencias de la Seguridad (Unpol) y estuvo a cargo de la empresa Azteca Leader Protección Ejecutiva y Combate Urbano, especializada en formación táctica de élite.

Martínez Romo subrayó que la preparación constante de las y los elementos policiales es una prioridad estratégica, ya que permite contar con corporaciones altamente capacitadas, valientes y profesionales, listas para actuar con eficacia, disciplina y compromiso cuando la ciudadanía más lo necesita, defendiendo la seguridad de Aguascalientes.