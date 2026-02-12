Ayuntamiento de Zacatecas inaugura obras que fortalecen la salud, la movilidad y el entorno urbano

Con acciones que impactan de manera directa en la vida diaria de las familias zacatecanas, el Ayuntamiento de Zacatecas, encabezado por el presidente municipal Miguel Varela, continúa impulsando obras de infraestructura social orientadas a mejorar las condiciones de colonias y comunidades del municipio.

La tarde del martes 10 de febrero, en la comunidad de Picones, se llevó a cabo la ampliación de la red de drenaje en diversas calles, con una inversión aproximada de 1 millón 663 mil 430 pesos. Este proyecto representa un avance significativo en materia de salud pública, al optimizar el manejo de aguas residuales, reducir riesgos sanitarios y generar entornos más limpios y seguros para las familias. La mejora de este servicio básico incide directamente en la prevención de enfermedades y en la dignificación de los espacios comunitarios.

Durante el desarrollo de la obra se atendieron reportes ciudadanos relacionados con la conformación de calles tras el relleno de zanjas y la disposición del material producto de la excavación. En respuesta, se realizaron acciones de limpieza, ordenamiento y revisión técnica de los registros de descarga domiciliaria, con el objetivo de garantizar el correcto funcionamiento de la red sanitaria y prevenir afectaciones futuras.

Por otra parte, en la colonia Mecánicos se ejecutó la construcción de 450.65 metros cuadrados de banqueta y 528.30 metros lineales de guarnición, obras que fortalecen la movilidad peatonal y brindan mayor seguridad a quienes transitan diariamente por la zona, especialmente estudiantes, personas adultas mayores y trabajadores.

Asimismo, este miércoles, en la colonia Luis Donaldo Colosio se llevará a cabo la inauguración de la pavimentación con concreto hidráulico, obra ejecutada a través del Fondo FRAVUPE, con una inversión aproximada de 5 millones 831 mil 657 pesos, en beneficio de 4 mil personas. Los trabajos incluyeron 3,653 metros cuadrados de concreto armado, 1,976 metros cúbicos de base hidráulica, 681 metros lineales de guarnición, 694 metros cuadrados de banqueta, así como la instalación de tubería pluvial y sanitaria, cinco pozos de visita, 33 registros sanitarios, 36 descargas y 46 tomas domiciliarias, fortaleciendo la infraestructura vial y de servicios básicos en la zona.

El presidente municipal Miguel Varela reiteró que estas obras reflejan una forma de trabajar cercana a la gente, donde la infraestructura no solo transforma calles, sino también la dinámica diaria de las comunidades. Señaló que el gobierno municipal continuará priorizando proyectos que atiendan servicios básicos, mejoren la movilidad y eleven las condiciones de los espacios públicos, escuchando a la ciudadanía y dando respuesta a necesidades que por años habían sido postergadas.