El Extemplo de San Agustín, en la Recta Final de su Primera Fase de Restauración

Esperan Concluirla Antes del Inicio del Festival Cultural

Por Miguel Alvarado Valle

La restauración del extemplo de San Agustín avanza conforme al calendario establecido y se encuentra en la etapa final de su primera fase, con el objetivo de que los trabajos queden concluidos antes del Festival Cultural 2026, informó Gabriela Veyna Chávez, arquitecta residente de la obra.

Esta obra, que forma parte de una primera etapa de intervención, han contemplado acciones tanto en el exterior como en el interior del inmueble, con el objetivo de preservar su estructura y mejorar sus condiciones de conservación de cara a próximos eventos culturales.

De acuerdo con la arquitecta, en el exterior las labores se concentraron principalmente en las cúpulas, interviniendo las ubicadas en los lados suroeste y noreste, donde se realizaron trabajos de impermeabilización para evitar filtraciones y daños por humedad.

Indicó que en el caso de la cúpula principal, se liberaron los aplanados deteriorados, se rehizo el recubrimiento y posteriormente se aplicó pintura, con lo que se busca garantizar mayor durabilidad y protección ante las condiciones climáticas.

En el interior del extemplo, mencionó que también se llevaron a cabo acciones importantes de restauración, puesto que se retiró todo el material que se encontraba 􀃀ojo o desprendido y se liberaron las zonas en mal estado.

Posteriormente, se realizaron trabajos de resane y nuevos aplanados, concluyendo con la aplicación de pintura. Detallo que estas intervenciones abarcaron la nave principal, cruceros y el presbiterio, que representan las áreas centrales del inmueble. Precisó que la obra inició formalmente el pasado 6 de octubre y, según lo programado, deberá concluir el sábado 14, fecha establecida para que el espacio pueda ser utilizado en el marco de un Festival Cultural.

La arquitecta explicó que los tiempos han estado ajustados precisamente para cumplir con este compromiso, por lo que actualmente se trabaja en los últimos detalles. En cuanto a los pendientes de esta primera etapa, Veyna Chávez detalló que aún resta concluir la intervención en la zona donde se encuentran instalados los andamios.

Una vez que estos sean retirados, se dará tratamiento a la losa correspondiente y se procederá también a su impermeabilización. Asimismo, se realizarán algunos resanes adicionales, aunque precisó que el trabajo restante se concentra principalmente en esa parte específica de la estructura. Respecto a una segunda etapa de intervención, la arquitecta señaló que, aunque está contemplada, todavía no hay una fecha definida para su arranque.