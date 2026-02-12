Impulsa Miguel Varela alianza firme con el campo Zacatecano

Bajo la visión del Presidente Municipal, Miguel Varela, el Ayuntamiento de Zacatecas reafirma su compromiso con las familias del sector rural mediante acciones concretas que impulsan el desarrollo agropecuario.

A través de la Dirección de Medio Ambiente, se atendió de manera prioritaria la solicitud de la comunidad de Rancho Nuevo, donde se brindó apoyo técnico y maquinaria especializada para facilitar las labores en las parcelas, asegurando que los productores locales cuenten con el respaldo institucional necesario para sus ciclos de cultivo.

Esta iniciativa resalta la importancia de mantener una administración cercana que escuche y resuelva las necesidades de cada región del municipio. Los dos puntos clave de esta gestión son la modernización de las tareas agrícolas mediante el acceso a equipo municipal y el fortalecimiento de la economía familiar en las comunidades más alejadas.

El equipo de trabajo de Miguel Varela sostiene que el contacto permanente con la gente es la vía más efectiva para generar un impacto positivo en la calidad de vida de los habitantes.

El Gobierno Municipal de Zacatecas continúa demostrando que la colaboración estrecha con los productores es fundamental para el progreso de nuestra capital. Con este trabajo coordinado, se consolida una visión de servicio donde el trabajo en equipo marca la diferencia, garantizando que el respaldo al campo sea una realidad constante y no solo una promesa.