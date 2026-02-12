Inicia hoy el Festival de Boleros en Mi Dalí Café

Por Miguel Alvarado Valle

Con una organización más sólida y una respuesta que superó todas las expectativas, Mi Dalí Café celebrará este jueves la tercera edición de su Festival de Boleros, un evento que se ha consolidado como uno de los espacios más importantes para la música romántica en Zacatecas.

Así lo dio a conocer Angélica Méndez Dorado, directora general de Mi Dalí Café, quien destacó que esta nueva edición marca una diferencia significativa respecto a los años anteriores, principalmente en la planeación y selección de los artistas participantes.

Méndez Dorado explicó que, a diferencia de las primeras ediciones donde los grupos se integraban conforme se registraban, en esta ocasión se realizó un casting formal para todos los interesados, “Tuvimos casting de todos los grupos que tuvieron inquietud y se registraron”, detalló.

Este filtro permitió elevar la calidad del programa artístico y ordenar mejor la participación, logrando una muy buena aceptación entre músicos locales y foráneos. En total, serán 16 agrupaciones las que integren el cartel, entre solistas, duetos, tríos y cuartetos, predominando estos últimos formatos. Enfatizó que mientras que en años anteriores se desarrollaba durante tres días, en esta tercera edición se amplió a dos fines de semana, derivado de la alta respuesta a la convocatoria.

La directora señaló que fue necesario extender las fechas para dar espacio a todos los proyectos seleccionados, lo que demuestra el interés que existe por mantener vivo el bolero y ofrecer foros dignos a los intérpretes de este género.

Comentó que uno de los requisitos fundamentales para participar fue que todas las presentaciones sean completamente en vivo. Angélica Méndez subrayó que no se aceptan pistas ni grabaciones, sino que cada cantante debe estar acompañado por músicos en escena.

Además, comentó que la mayoría de los artistas provienen de fuera de Zacatecas, lo que aporta diversidad y enriquece la oferta musical del festival, consolidándolo como un punto de encuentro regional para el bolero.

En cuanto a las expectativas, la directora afirmó que la respuesta del público ha sido sumamente positiva, con fechas que ya alcanzan hasta el 90 por ciento de reservaciones, incluso, algunos horarios del sábado 14 prácticamente están cubiertos.

Señaló que debido a que el recinto es un espacio íntimo en el Centro Histórico, se recomienda a los asistentes realizar su reservación con anticipación a través de las redes sociales del café, donde se comparte el número de contacto.

Finalmente, Méndez Dorado destacó que el festival no sólo representa un evento temporal, sino que forma parte de una estrategia permanente para impulsar el bolero durante todo el año. Destacó que las agrupaciones participantes continuarán presentándose en distintos días programados, ya sea jueves o domingos, dentro del foro de Dalí Café, donde se les brinda un espacio profesional y remunerado.

Con ello, reiteró la invitación al público a sumarse y apoyar este esfuerzo por rescatar y mantener vigente una de las expresiones más emblemáticas de la música romántica latinoamericana.

El festival de Boleros de Mi Dalí Café, que se ubica en calle Tacuba 178 altos, se celebrará del 12 al 15 de febrero y del 19 al 21 del mismo mes.