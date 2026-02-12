Predomina la Corrupción en el Acopio de Frijol, Coyotes son los Beneficiados: Faustino Adame

Vendrán Delegados de Alimentación del Bienestar “a Tomar Cartas en el Asunto”

Por Gabriel Rodríguez

Faustino Adame Ortiz, encargado del campo en el Frente Popular de Lucha por Zacatecas (FPLZ), dio a conocer que durante los últimos días “se ha recrudecido la falta de atención al acopio de frijol, que no llega a 60 por ciento de las 70 mil toneladas iniciales a causa de la desorganización que impera en ese procedimiento”.

Fue por ello que Adame Ortiz anunció la llegada de tres delegados de Alimentación para el Bienestar, que supervisarían el hecho; trascendió que, en la misma medida, varios productores denunciaron la desaparición de uno de sus líderes posiblemente a manos del agio durante los últimos días.

Adame Ortiz refirió que las irregularidades siguen siendo la norma, en vista de que los encargados de recoger el grano no entregan costales a los productores “de modo que es evidente se ha estado favoreciendo a los coyotes, además de que hay una corrupción muy fuerte”.

El encargado de las materias agrícolas por parte del FPLZ refirió que, en sentido estricto, “los encargados parecieran tener sus propias prioridades mientras que a los productores no los dejan introducir el frijol”.

Lamentó que, luego de las promesas realizadas hace medio año por la presidenta Claudia Sheinbaum al estar en Zacatecas y prometer que se pagaría a 27 pesos el kilo de frijol en el estado al acopiarse 400 mil toneladas del producto, Adame Ortiz precisó que la compra se da, “apenas de manera vergonzosa entre 5 a 7 pesos kilo”.

Al momento, “esas autoridades nos dicen que hay un porcentaje de 70 mil toneladas acopiadas, pero en realidad no podemos comprobar que se trate de un hecho real en vista de que en 2025 no se dieron resultados de ese mismo acopio y podría haber un sobreexcedente en bodegas”.

Reveló que “los acopios que se han dado son en beneficio de los coyotes cuando debieran hacerlo con los campesinos; la gente está muy desesperada y es posible que haya problemas en torno del hecho si las autoridades no actúan como debieran”.

Contrario a ello, en los centros de acopio privan la prepotencia, la corrupción y en ellos se compra de 5 a 7 pesos el kilo mientras que los coyotes meten por las noches hasta 200 toneladas “y a ellos sí les entregan costales y no dejan trabajar a los campesinos”.

Por último, destacó que de modo reciente estuvieron en Ciudad de México para solicitar a las autoridades de Alimentación para el Bienestar se amplíe el periodo de acopio al menos a 160 mil toneladas, “que no es ni siquiera de la mitad (400 mil t), propuestas por la presidenta Sheinbaum de modo que esperamos que esos tres delegados vengan este jueves para tomar cartas en el asunto”.

Finalmente dijo que esperan los administradores de las zonas norte y sur, incluidos todos sus empleados sean destituidos “porque entre ellos priva enorme corrupción”.