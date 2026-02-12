Presidenta Claudia Sheinbaum Encabeza Entrega en Quintana Roo y Sonora Como Parte de la Meta de 1.8 Millones de Viviendas en el País

La meta sexenal de viviendas incrementó en Sonora de 33 mil a 65 mil y 30 mil escrituras, mientras que en Quintana Roo de 18 mil a 75 mil, así como 20 mil escrituras: Sedat

En lo que va de 2026, la Jefa del Ejecutivo Federal ha entregado viviendas en 8 estados: Michoacán, Nuevo León, Veracruz, Tamaulipas, Yucatán, Chiapas, Quintana Roo y Sonora

Como parte de la meta de construir 1.8 millones de viviendas del programa Vivienda para el Bienestar, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó, a través de un enlace simultáneo, la entrega de 128 viviendas: 80 del desarrollo habitacional “Paraíso Maya” del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) en Cancún, Quintana Roo, y 48 del desarrollo “Joara” de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), en Cajeme, Sonora.

Desde Cajeme, la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Elena Vega Rangel, informó que en Sonora incrementó la meta de 33 mil a 65 mil viviendas, de las que 16 mil 432 están en proceso de construcción. Además, a través del Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS), se entregarán las escrituras de 30 mil viviendas. Mientras que en Quintana Roo la meta pasó de 18 mil a 75 mil viviendas y 20 mil escrituras. Esto representa una inversión de 66 mil millones de pesos (mdp) en ambas entidades.

El director general de la Conavi, Rodrigo Chávez Contreras, detalló que en el conjunto habitacional “Joara”, que significa “casa de grandes” en yaqui, hay 302 viviendas, de las que 228 son de 63 metros cuadrados con tres recámaras y 74 con dos recámaras que son destinadas a jóvenes

El director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, agregó que en el desarrollo “Paraíso Maya” se construyen 5 mil viviendas, de las que 512 ya están asignadas. Informó que en Quintana Roo ya iniciaron las obras para más de 30 mil viviendas en Chetumal, Playa del Carmen y Cancún; la meta de esta dependencia en la entidad es de 62 mil viviendas a través de una inversión de más de 37 mil mdp.

La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, afirmó que garantizar una vivienda digna no solo es una política pública, sino que se trata de la construcción de prosperidad compartida y bienestar social en todo el país.

El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, señaló que este estado ya entregó todos los predios necesarios para la construcción de las 65 mil viviendas que se tienen como meta en la entidad y enfatizó que con este programa el acceso a la vivienda se convierte en una realidad.

Las y los beneficiarios de ambos estados agradecieron a la Presidenta por la entrega de sus viviendas a través de este programa que otorga un lugar digno para sus familias.