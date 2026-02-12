Presidenta Claudia Sheinbaum Hace Llamado a Mantener la Calma; hay 28 Millones de Vacunas Contra el Sarampión

Hay 21 mil 154 puntos de vacunación en todo el país que pueden consultarse en la página: dondemevacuno.salud.gob.mx, a los que pueden acudir niñas y niños de entre 6 meses de edad y 12 años, sin esquema completo; así como personas de 13 a 49 años no vacunadas en los estados con mayor número de casos: Jalisco, Colima, Chiapas, Sinaloa, Nayarit, Tabasco y Ciudad de México

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, puntualizó que la mayoría de las mexicanas y los mexicanos están vacunados contra el sarampión, por ello, hizo un llamado a mantener la calma, ya que la Estrategia para controlar los brotes de esta enfermedad funciona, como sucedió en Chihuahua, además de que hay 28 millones de vacunas disponibles en 21 mil 154 puntos en todo el país y cuya ubicación puede consultarse en dondemevacuno.salud.gob.mx.

“Lo importante en este momento es, a todas las familias que tienen hijas e hijos de los 6 meses a los 12 años, si no se han vacunado, que se vayan a vacunar a su centro de salud. Si recibieron la primera vacuna hace seis meses o más, ya pueden recibir la segunda dosis. Entonces, hay que dar primero prioridad a las niñas y a los niños, y en ciertos estados a otro sector de edad y ya vamos a unificar todos los mensajes, porque es importante que sea un sólo mensaje en todo el país”, puntualizó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”

La Jefa del Ejecutivo Federal informó que este miércoles, a las 12:00h, se tendrá una reunión virtual con los 32 gobernadoras y gobernadores para darles a conocer la estrategia y que se brinde la misma información a la población.

“Pedirle a la gente que guarde la calma, la mayoría de las niñas y niños ya están vacunados y aquellos que no estén vacunados que acudan a vacunarse. Y vamos a seguir dando información. (…) Ya lo hicimos en Chihuahua, ya lo controlamos en coordinación con el gobierno del estado y lo vamos a hacer en todos lados, es nada más cuestión de mucha coordinación, mucho trabajo y la información clara”, agregó.

La primera mandataria señaló que el Gobierno de México garantiza todas las dosis en las instituciones federales de salud.

“Por lo pronto nosotros garantizamos que están en el IMSS, en el IMSS Bienestar, en el ISSSTE y en todos los Centros de Salud que no están en el IMSS Bienestar en los estados, hay 28 millones de vacunas y estamos con una estrategia de distribución adecuada, ese es el mensaje”, agregó.

El secretario de Salud, David Kershenobich Stalnikowitz, puntualizó la estrategia de vacunación funciona, ya que hay 133 millones de mexicanos y a la fecha, se tienen registro de 9 mil 74 casos totales, es decir, una tasa de 6.7 casos acumulados por cada 100 mil habitantes. Además, informó que actualmente de las 32 entidades federativas, 24 tienen menos de 100 casos acumulados entre 2025 y 2026.

Recordó que el sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa que se presenta como una gripe con escurrimientos nasales o incremento en la temperatura, y para su tratamiento es indispensable acudir al médico y no automedicarse. Por ello, resaltó que la única manera de controlar el sarampión es a través de las vacunas, que previenen cuadros graves, reduce la tasa de contagios y detiene la transmisión. “Un hecho muy importante es que la gran parte de la población mexicana ya está vacunada, ya un número muy significativo y eso es lo que nos está permitiendo controlar el brote”, destacó.

El subsecretario de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional, Ramiro López Elizalde, señaló que entre 2025 y 2026, con la Estrategia para controlar el sarampión se han aplicado 14.3 millones de vacunas, comparado a las 5 y 6 millones que se aplican en un año normal sin brote. “Para tranquilidad de todas y todos: tenemos las suficientes vacunas para proteger a la población”, comentó.

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo Aburto, señaló que es vital la colocación de las dos dosis de la vacuna, ya que, la primera tiene una cobertura entre 93 o 95 por ciento, mientras que la segunda otorga una inmunidad hasta en 99 por ciento y la sostiene a largo plazo.

“Una cosa importante: desde el 2021, para evitar estas deserciones que pasan entre el año y los 6 años, se implementó un nuevo esquema. Por eso ahora, en el Programa de Vacunación Universal, la vacunación es al año y 6 meses después, es decir, al año y medio de edad de las niñas y los niños más pequeñitos, que afortunadamente son los más protegidos”, agregó.