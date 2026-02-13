Audiolibros y Libros en Braille: la Apuesta

Como parte de los objetivos trazados en el Plan de Desarrollo Institucional 2025-2033 y de las estrategias para promover una Cultura de Paz en la comunidad universitaria, la Universidad Autónoma de Aguascalientes ha impulsado diversas acciones orientadas a acercar el conocimiento y el quehacer académico al público, así como a disminuir las barreras de acceso a la producción editorial.

En este sentido, el Departamento Editorial ha fortalecido dos líneas de trabajo fundamentales para la inclusión: la impresión de libros en braille y la producción de audiolibros. Ambas iniciativas permiten que los contenidos universitarios lleguen a más personas y atiendan diversas necesidades de los usuarios.

Si bien la UAA ya había incursionado años atrás en la generación de audiolibros, estos se distribuían en formato físico (CD), lo que dificultaba su continuidad ante el avance de la digitalización. Por ello, desde el año pasado, los audiolibros se integraron a la plataforma de la librería universitaria, donde pueden consultarse de manera abierta y accesible mediante un costo de recuperación.

Esta producción fue posible gracias a la colaboración con el Departamento de Radio y Televisión; la estación universitaria se encargó de las versiones sonoras, aprovechando la infraestructura institucional y garantizando la calidad de las publicaciones.

Durante 2025 se sumaron dos nuevas producciones: Acuario y Me pidieron que hiciera recuento de lo que aquí sucedió, ambos títulos de reciente publicación en versión impresa. Con estas incorporaciones, el catálogo actual asciende a cinco audiolibros, y este año continuará el proceso de selección de nuevas obras para adaptar a este formato sonoro.

El maestro Genaro Ruiz Flores González, jefe del Departamento Editorial, subrayó la importancia del trabajo detrás de cada audiolibro –desde la selección del título hasta su adaptación narrativa–, cuidando que el audio conserve la esencia del texto original. Agregó que, lejos de ser un formato exclusivo para personas con discapacidad visual, los audiolibros se han popularizado entre usuarios que combinan la escucha con otras actividades, por lo que su demanda ha comenzado a despuntar.

Asimismo, la UAA ha fortalecido la producción de libros en braille utilizando el equipamiento especializado del Departamento de Información Bibliográfica. Tan solo en 2025 se lograron imprimir cuatro títulos en este formato, avanzando en el compromiso institucional de ampliar el acceso al conocimiento.

Actualmente, se trabaja en mejorar la distribución de estos materiales mediante la vinculación con instituciones estatales y organizaciones civiles, con el fin de que las obras universitarias lleguen efectivamente a personas con discapacidad visual y contribuyan a derribar barreras históricas de acceso a la cultura escrita.

Finalmente, el catálogo completo de audiolibros, libros impresos y materiales de acceso abierto puede consultarse en https://libreria.uaa.mx/, donde también se publican novedades, presentaciones de libros y otras actividades del ecosistema editorial universitario.