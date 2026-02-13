Ayuntamiento de Zacatecas Pone en Marcha Centros de Aprendizaje con Respaldo Internacional

Con la entrega de 35 equipos de cómputo portátiles y el arranque formal de dos Centros de Aprendizaje, ubicados en la biblioteca Roberto Cabral del Hoyo y en el Polideportivo Alma Obrera, el Ayuntamiento de Zacatecas reafirmó su compromiso con la educación, la inclusión digital y el desarrollo integral de la juventud capitalina. El acto fue encabezado por el presidente municipal, Miguel Varela, y contó con la presencia del enlace político y empresarial del Estado de Utah, Dennis Tenney, quien realizó la donación de las laptops que permitirán equipar estos nuevos espacios.

Durante su mensaje, el alcalde Miguel Varela destacó que invertir en tecnología y formación académica es apostar directamente por el presente y el futuro de Zacatecas. Señaló que su administración trabaja para generar condiciones de igualdad, particularmente para jóvenes que no cuentan con acceso a herramientas digitales en sus comunidades o colonias. “Nuestro compromiso es claro: que ninguna joven o joven se quede atrás por falta de oportunidades. La educación es la base del desarrollo social y económico, y debemos garantizar que esté al alcance de todas y todos”, expresó.

El presidente municipal subrayó que estos centros no solo brindarán acceso a equipos de cómputo, sino que se consolidarán como espacios de capacitación, acompañamiento y crecimiento personal, donde las y los jóvenes podrán fortalecer sus habilidades académicas, tecnológicas y profesionales.

Asimismo, reconoció y agradeció la generosa aportación de Dennis Tenney, así como el trabajo coordinado de la síndica municipal, Wendy Valdés; del titular de Asuntos Internacionales, Dr. Pedro Cardona; del Departamento de Juventud, encabezado por Raúl Calcanat; y de la Dirección de Solidaridad y Desarrollo Humano, a cargo de Nancy Espinosa. También destacó el respaldo del Cabildo y de las distintas áreas del Ayuntamiento que hicieron posible concretar este proyecto.

Miguel Varela anunció que la meta de la administración es gestionar al menos 3 mil laptops adicionales mediante alianzas con organismos internacionales, fundaciones y el sector empresarial, para destinarlas a centros comunitarios y a estudiantes universitarios de escasos recursos o con alto desempeño académico, deportivo o cultural.

Por su parte, Dennis Tenney felicitó a las y los estudiantes y los exhortó a conducirse con principios, amar a su comunidad y nunca rendirse, resaltando que el futuro de México está en su juventud.

Con la puesta en marcha de estos Centros de Aprendizaje, el Ayuntamiento de Zacatecas consolida una política pública enfocada en reducir la brecha digital y ampliar las oportunidades para las nuevas generaciones. A través de la suma de esfuerzos entre gobierno, iniciativa privada y aliados internacionales, se sientan las bases para una juventud mejor preparada, con mayores herramientas para enfrentar los retos académicos y profesionales, y con la convicción de que la educación es el camino para transformar positivamente el presente y el futuro de la capital.