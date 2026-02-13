Ejecutan a Cuatro Personas en Villanueva

En la Comunidad Laguna Carretero

Por Margarito Juárez González

Villanueva, Zacatecas.– Cuatro hombres fueron ejecutado a sangre fría en un predio de la comunidad Laguna Carretero durante la madrugada. Los sicarios escaparon tranquilamente amparados en la oscuridad de la noche. Vecinos escucharon las ráfagas de disparos y reportaron de manera anónima al Sistema de Emergencias 911, lo que activó la alerta en corporaciones policiales de los tres órdenes de gobierno y en cuerpos de auxilio.

Los primeros en arribar fueron elementos de la Dirección de Seguridad Pública, quienes confirmaron la presencia de cuatro personas tendidas en el suelo con heridas de bala. Ante ello solicitaron el apoyo de paramédicos de Bomberos, Protección Civil y la Red de Emergencias de Zacatecas (Remeza).

Al revisar a los hombres constataron que ya no presentaban signos vitales, por lo que los cuerpos fueron cubiertos con sábanas blancas. El área fue acordonada por efectivos de la Policía Estatal Preventiva, Metropol, Guardia Nacional y personal militar, con el fin de preservar la escena.

Posteriormente llegaron Policías de Investigación y peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) para realizar las diligencias de campo e integrar la carpeta por homicidio doloso contra quienes resulten responsables.

Ningún vecino declaró haber visto a los agresores, por lo que no se cuenta con mayores características de los mismos. Se desplegó un operativo de búsqueda en la comunidad y zonas cercanas, pero no se logró ubicar a los responsables.

Los cadáveres fueron trasladados al Servicio Médico Forense (Semefo) para la necropsia de ley. Permanecen en calidad de no identificados y se espera que en los próximos días acudan familiares a reclamarlos para establecer su identidad.