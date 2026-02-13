La Música Vuelve a Sonar en el Corazón Histórico de Zacatecas Capital

La música vuelve a llenar de vida la emblemática Plazuela Goitia con el regreso de los conciertos al aire libre en el corazón del Centro Histórico, ahora bajo la dirección de la nueva Banda Sinfónica del Municipio de Zacatecas, encabezada por el joven director Emilio Ávila.

Este jueves 19 de febrero, a las 18:00 horas, marcará el inicio de esta nueva etapa cultural con el arranque de los conciertos en la Plazuela Goitia, una propuesta que busca recuperar este espacio como punto de encuentro artístico para las familias zacatecanas y visitantes, a través de presentaciones musicales accesibles y de calidad.

La Plazuela Goitia, considerada uno de los escenarios al aire libre más representativos de la capital, retoma así su vocación musical y cultural, ofreciendo un entorno único donde la arquitectura, la historia y el talento local convergen. Con este proyecto, impulsado por el alcalde Miguel Varela, se reafirma el compromiso de fortalecer el acervo cultural y acercar espectáculos de calidad a toda la población.

Emilio Ávila destacó que este regreso representa una oportunidad invaluable para reconectar a la ciudadanía con la música en espacios públicos. Señaló que el objetivo es que las personas se reapropien de este espacio, disfruten de programas variados y vivan la atmósfera única que ofrece el Centro Histórico.

La Banda Sinfónica está integrada por 40 músicos, principalmente jóvenes talentos de entre 18 y 30 años, así como instrumentistas de amplia experiencia, seleccionados mediante un proceso cuidadoso para garantizar un ensamble sólido y representativo del talento zacatecano. El repertorio preparado ha sido diseñado para todo público, con piezas que prometen emocionar y generar un ambiente familiar.

Como parte de la agenda musical del mes, también se desarrollarán conciertos en el Mercado González Ortega, a las 18:00 horas, los días 13, 20 y 27 de febrero, además de una presentación especial por el Día del Amor y la Amistad, y la participación del grupo Ars Nova el sábado 28, ampliando así la oferta cultural en espacios públicos de la capital.

Con estas acciones, Zacatecas reafirma su vocación cultural y abre un nuevo capítulo en el que el arte vuelve a ocupar el espacio público, fortaleciendo la identidad y el orgullo de la ciudad.