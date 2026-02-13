Saúl Monreal Insiste en que Quiere Estar en la Encuesta de Morena

Asegura que su Estructura Política Cubre 80% del Estado

Por Gabriel Rodríguez

Al referir que está ocupado en el desarrollo de la estructura política, en la cual lleva 80 por ciento de cobertura en lo que se refiere a las labores de fondo de sus bases, el senador Saúl Monreal Ávila refirió que se mantiene en sus intenciones de ser gobernador en 2027; sin embargo, dijo que acataría los resultados de la encuesta de Morena “pues si quedo en cuarto lugar, y ya, sabré que no voy”, destacó.

Saúl Monreal añadió que “trabaja con todas las bases sociales que le dan apoyo y consistencia, entre las que se comprenden decenas de amigos y amigas, que nos han permitido ir creciendo, de modo que en los próximos tres o cuatro meses, tendremos cubierto todo el territorio estatal”.

“Por más pequeño o grande que sea el municipio, daremos información a la gente sobre lo que hago desde el Senado a partir de la construcción de las diversas secciones donde habrá un amigo mío, alguien que confíe en mi”.

Al referirse a las palabras que hace poco dijo de él la presidenta Claudia Sheinbaum, sobre sus intenciones por ser gobernador de Zacatecas, en el sentido de que es muy joven y puede esperar, Saúl contestó: “Lo he dicho, no se me va la vida, en efecto, estoy joven y no sé qué vaya a ocurrir, pero espero que se me dé la oportunidad de que me mida pero, igual, si la gente no quiere, no voy a estar porque si la encuesta lo dice, puedo aparecer en cuarto lugar, y ya; yo ya no participaría”.

Ante ello, cuestionó a las dirigencias estatal y nacional, de las que, señaló, deben ser claras al respecto y no tener actitudes que sean excluyentes y sectarias porque afirmó deben tener en su lugar, apertura, unidad y diálogo.

Sobre la aplicación de la encuesta, subrayó que ese es un hecho por el cual las dirigencias del partido se tienen que poner de acuerdo con los aspirantes “ya que se nos debe respetar y valorar a todos a partir de la aplicación de diversas encuestas espejo, que deben coincidir entre sí”.

A ello, sugirió que “todos los aspirantes se pongan de acuerdo con el fin de analizar la encuesta y las casas encuestadoras a partir de octubre de este año, lapso en el cual habré también analizado las propuestas de la presidenta y los hechos ante los cuales se nos podría cerrar el camino, por ejemplo el de la propia dirigencia en el estado de Zacatecas”.