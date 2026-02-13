UAZ Pone en Marcha Campaña de Vacunación Contra el Sarampión

En sus Distintos Planteles y Unidades Académicas

Por Nallely de León Montellano

Ante el brote de sarampión registrado en el país, la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) puso en marcha una campaña de vacunación en distintos planteles y unidades académicas, con el objetivo de prevenir contagios y reforzar la protección sanitaria entre la comunidad universitaria.

La jornada contempla la instalación de módulos en el Plantel IV, Plantel I y Plantel II extensión Guadalupe de la UAPUAZ, así como en diversas áreas del Campus II, priorizando la atención a jóvenes, considerados población clave tanto en la transmisión como en la contención de enfermedades.

Durante el arranque de la campaña, la directora de la UAPUAZ, Tania Libertad Sánchez Romero, destacó la importancia de reforzar la vacunación contra el sarampión, al señalar que se trata de una medida preventiva segura y eficaz frente al repunte de casos.

Por su parte, el delegado del IMSS en Zacatecas, Leopoldo Santillán Arreygue, subrayó que la juventud representa un sector estratégico en materia de salud pública, al ser una población con alta movilidad y contacto social, por lo que mantener esquemas completos de vacunación resulta fundamental para evitar cadenas de contagio.

Además de la aplicación de vacunas, durante la jornada se instalaron módulos informativos de la Clínica Universitaria, afiliación al IMSS, prevención sexual y salud dental.

Entre los biológicos disponibles se encuentran los correspondientes a sarampión, COVID-19, in􀃀uenza, tétanos y difteria.