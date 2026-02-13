Zacatecas en una Ciudad de Piquitos Pequeños en Turismo: G. Fernández

Por Lapsos Largos no hay Visitantes, Admite

Por Gabriel Rodríguez

Gustavo Fernández, expropietario de unidades de transporte turístico en la capital del estado, afirmó que ante la baja afluencia de turistas cedió los derechos de su empresa a otro inversionista El exdueño de Transportes Turísticos de Zacatecas indicó que hasta hace poco era propietario de esa línea de viajes en los alrededores capitalinos, y que si bien su negocio observaba cifras negras, en la misma medida las ganancias eran insuficientes para atender todas las necesidades derivadas de la empresa.

Fernández indicó haber disuelto la sociedad empresarial luego de la muerte de uno de sus socios y que en ese momento se acordó su venta “pero incluso así nos mantuvimos a flote más allá de la baja en la afluencia turística con lo que salía, para todo pero que ya no era lo mismo que en tiempos de bonanza”.

Advirtió que “ciertamente, Zacatecas no se encuentra en el mejor ambiente, ante lo que ocurre dentro del estado y alrededores debido a que siguen las percepciones de inseguridad dentro y fuera y porque seguimos lamentando muertes”.

Se refirió al primer bimestre del presente año y lamentó que los negocios del primer cuadro estén vacíos, hecho que se refleja sin duda en las bajas ventas del turismo que viene a la capital, consume, come y pernocta en la ciudad, pero cada vez en menor cantidad.

“La ciudad se ha convertido en una ciudad de piquitos pequeños, dentro de los cuales habría cierto flujo de turistas en mucha menor medida y lapsos largos donde toda la gente deja de venir cuando antes eran picos que se mantenían arriba, dentro de la temporada invernal o Semana Santa, que eran muy buenas épocas”.

Esas temporadas “nos daban muy bien de comer sin tener que andar haciendo malabares, por lo que no es casualidad que aquí sigamos dependiendo casi exclusivamente de la mina y el teleférico”.

Luego de referir que la capital apenas crecería por encima de cero por ciento, pidió reflexionar sobre el lugar en el que están las cifras de ganancia económica desde hace un promedio de cinco años.

“Creo que es importante que la Secretaría de Turismo informe cómo están los números y que los hoteleros nos refieran sus cifras y proyecciones para 2026 pero no guardo muchas esperanzas porque la atracción de turistas anda mal y todos lo pueden ver”.