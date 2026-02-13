Lanzan Apoyos Para que Productores Agrícolas Mejoren el Funcionamiento de sus Pozos

Convocatoria Abierta

Ellos aportan el 50 por ciento del costo de los suministros y el Gobierno del Estado, a través de la Sedrae, pone el resto.

Con un pozo en óptimas condiciones hay un uso más sustentable del agua: Isidoro Armendáriz.

La convocatoria para participar estará abierta hasta el 31 de marzo y los detalles se pueden consultar en https://www.aguascalientes.gob.mx/sedrae/.

El Gobierno del Estado de Aguascalientes, a través de la Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial (Sedrae), invita a las y los productores del campo a participar en el Programa Estratégico para Equipamiento de Pozos, mediante el cual podrán mejorar el funcionamiento y eficiencia de los pozos agrícolas del estado.

Mediante este programa, las y los productores agrícolas y las sociedades de producción aportan el 50 por ciento del costo de los suministros, mientras que el Gobierno del Estado cubre el 50 por ciento restante.

El titular de la Sedrae, Isidoro Armendáriz, explicó que el apoyo no sólo incluye bombas y tuberías, sino también una parte del costo del ademe, que es el revestimiento estructural que se coloca dentro del pozo para evitar el colapso de sus paredes, proteger el agua y asegurar su buen funcionamiento a largo plazo.

“Contar con pozos en buenas condiciones permite un uso más eficiente y sustentable del agua. Por ello, la gobernadora Tere Jiménez impulsa este tipo de programas, ya que representan una inversión importante para las y los productores del campo”, señaló.

Detalló que el apoyo podrá ser de hasta el 50 por ciento del costo total del proyecto, con un tope máximo de 300 mil pesos, y se dará prioridad a las solicitudes que quedaron pendientes del año pasado.

La fecha límite para presentar solicitudes es el 31 de marzo. Las bases y requisitos de la convocatoria se pueden consultar en https://www.aguascalientes.gob.mx/sedrae/.

Para mayor información, las y los interesados pueden acudir a las oficinas de la Sedrae, ubicadas en avenida Adolfo López Mateos No. 1509 Oriente, fraccionamiento Bona Gens; comunicarse al teléfono 449 910 25 95, extensiones 5851 y 2604.