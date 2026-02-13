Policía Estatal de Aguascalientes Entre las más Confiables y Efectivas del País

De acuerdo con la más reciente Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del Inegi, la Policía Estatal de Aguascalientes se ubica entre las corporaciones mejor evaluadas del país en confianza y efectividad.

El secretario de Seguridad Pública del Estado, Antonio Martínez Romo, señaló que estos resultados son reflejo de un modelo basado en la formación continua, la profesionalización operativa, el enfoque ciudadano y la vinculación internacional, pilares que han fortalecido el desempeño de la corporación.

Destacó además que el trabajo coordinado con el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Fiscalía General del Estado, la Fiscalía General de la República, las 11 Policías Municipales y las instituciones de emergencia y rescate ha sido clave para mantener un frente común en favor de la seguridad.

Finalmente, reiteró que el Plan Estratégico de Seguridad y Justicia “Blindaje Aguascalientes” continuará fortaleciéndose para seguir brindando resultados y garantizar la tranquilidad de las familias del estado.