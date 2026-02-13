Tres Mujeres, un Mismo Rumbo: Tere, Maru y Ayuso al Frente de la Feria Nacional de San Marcos 2026

“Que Nuestra Hermandad sea Ejemplo Para México”

Tere Jiménez presentó en Chihuahua, estado invitado, el programa de la Feria Nacional de San Marcos en su edición 198.

La seguridad está garantizada en las 93 hectáreas del perímetro ferial.

Más de 2 mil eventos para todas las edades; el 80 por ciento gratuitos.

En Chihuahua, la gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, presentó el programa de la edición 198 de la Feria Nacional de San Marcos (FNSM), la más importante del continente, que se realizará del 18 de abril al 10 de mayo.

“Que Chihuahua sea protagonista en San Marcos tiene un valor especial, porque hablamos de una tierra que representa determinación, competitividad, desarrollo y cultura viva. Aquí celebramos que dos entidades con espíritu emprendedor, corazón y carácter se unan para celebrar la vida y las tradiciones que nos dan identidad”, señaló la gobernadora.

Tere Jiménez destacó la alegría que la feria genera en Aguascalientes, donde la población recibe con entusiasmo a visitantes de México y del mundo. Subrayó que la seguridad está garantizada en las 93 hectáreas del perímetro ferial, donde se realizarán más de 2 mil eventos, el 80 por ciento gratuitos, y se esperan 8 millones de visitas. Para ello, se contará con más de 90 cámaras de videovigilancia integradas a un operativo coordinado entre los tres niveles de gobierno, modelo que ha dado reconocimiento internacional a Aguascalientes como uno de los estados más seguros del país y que permite que la feria se desarrolle en un ambiente ordenado y familiar.

Indicó que, en esta edición, la Comunidad de Madrid, España, encabezada por Isabel Díaz Ayuso, participará como invitada, fortaleciendo la proyección internacional de la feria y el papel de la mujer en la vida pública.

La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, destacó que esta invitación envía un mensaje de unidad y esperanza al país, ya que ambas administraciones asumen con seriedad su responsabilidad, entregan resultados y construyen proyectos que trascienden, posicionándose como destinos de inversión confiables ante el mundo.

“Que esta feria nos recuerde que nuestra hermandad sea ejemplo para México; que demuestre que el encuentro construye más que la confrontación y que la unidad genera más prosperidad que la división”, expresó Maru Campos.

El presidente del Patronato de la FNSM, José Ángel González Serna, dio a conocer los principales atractivos del festejo. Destaca el Foro de las Estrellas Nissan, que ofrecerá 23 conciertos gratuitos con artistas de talla internacional:

18 de abril, Entre Amigos

19 de abril, Luis Ángel “El Flaco”

20 de abril, Bryndis por Siempre

21 de abril, Goo Goo Dolls

22 de abril, J Balvin

23 de abril, Lara Campos

24 de abril, La Sonora Santanera

25 de abril, Andrea Bocelli

26 de abril, Álex Fernández y Conjunto Primavera

27 de abril, Orquesta Sinfónica Militar

28 de abril, Kany García

29 de abril, El Mimoso

30 de abril, José Carreras, Kenny G y López Yáñez

1.º de mayo, Función de Lucha Libre

2 de mayo, Audre y Nuna, Eric Nam y Milli

3 de mayo, Foreigner

4 de mayo, Kumbia Kings y Mi Banda El Mexicano

5 de mayo, Grupo Frontera

6 de mayo, Mägo de Oz

7 de mayo, Lila Downs

8 de mayo, David Guetta

9 de mayo, Paulo Londra

10 de mayo, Empire of the Sun

El Foro del Lago contará con artistas como Jumbo, Hello Seahorse! y Caloncho, entre otros; mientras que en el serial taurino, considerado el más importante de Latinoamérica, participarán figuras como Andrés Roca Rey, Daniel Luque, Marco Pérez, Juan Ortega y Guillermo Hermoso de Mendoza, junto con toreros mexicanos como Héctor Gutiérrez, Diego San Román, Luis David, Diego Sánchez, Leo Valadez y Emiliano Gamero.

Durante la presentación del programa, la gobernadora estuvo acompañada por Luis Alberto Villarreal García; la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua, Marcela Herrera Sandoval; el presidente municipal de Chihuahua, Marco Antonio Bonilla Mendoza; el secretario de Turismo de Chihuahua, Felipe Edibray Gómez Gallegos; Irma Cristina Flores Álvarez, esposa del presidente del Patronato de la FNSM; la reina de la FNSM 2026, Alexa González, y sus princesas Andrea Díaz y Mina Jiménez, así como otras autoridades y representantes de cámaras empresariales.