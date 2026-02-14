Ataque de Criminales, Durante el Traslado de “El Braca”: Mugüerza

Se Brindó Protección Preventiva a la Familia Aguilar, Dice

Por Miguel Alvarado Valle

El secretario general de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, informó sobre la detención de cuatro personas el pasado jueves tras una agresión armada contra elementos de las Fuerzas de Reacción Inmediata Zacatecas (FRIZ), entre ellos Flavio Alberto “N”, alias “El Braca”, presunto jefe de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación en los municipios de Tabasco y Villanueva.

El ataque ocurrió durante el traslado del detenido hacia la Fiscalía General de Justicia del Estado, que horas antes había sido capturado, lo que derivó en un operativo coordinado para resguardar la zona y proteger a la población civil.

Durante una conferencia de prensa, el secretario explicó que la detención se logró mediante un operativo en el municipio de Tabasco, donde además fueron capturadas otras tres personas consideradas generadoras de violencia que operaban en esa región y en Villanueva. Reyes Mugüerza aclaró que, al momento del ataque, personas integrantes de la familia Aguilar se encontraban en las inmediaciones del rancho El Soyate, sin que el atentado estuviera dirigido contra ellos.

Señaló que las autoridades desplegaron un operativo para resguardar el área, incluyendo ranchos, fincas y comunidades cercanas, con el objetivo de garantizar la seguridad de los pobladores y de quienes transitaban por la zona. Asimismo, precisó que se brindó protección preventiva a la familia Aguilar ante la situación de riesgo generada por el enfrentamiento.

El secretario general rechazó nuevamente las versiones que señalaban un ataque directo contra la familia Aguilar y aseguró que la agresión fue una reacción del grupo criminal ante la captura de uno de sus principales operadores.

Explicó que en ese corredor existe vigilancia permanente por parte de fuerzas federales y estatales, entre ellas la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, debido a que la región es considerada un punto estratégico por los con􀃀ictos entre grupos delictivos.

Sobre la situación jurídica de los detenidos, el secretario indicó que fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes y que se analiza la colaboración con la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, debido al nivel del presunto líder criminal capturado.

Durante el operativo también se decomisaron armas largas de alto calibre, explosivos, ponchallantas y dosis de narcóticos, lo que refuerza la investigación federal sobre los hechos. Destacó que el operativo forma parte de las acciones de la mesa de construcción de paz para reforzar la seguridad en la zona de Villanueva y Tabasco, donde en los últimos días se han registrado episodios de violencia.

Añadió que las autoridades continúan con patrullajes terrestres y aéreos para ubicar a otros posibles responsables.