Capturan a “El Braca”, Jefe de Plaza de Villanueva y Tabasco

También Atrapan a Tres Subordinados; Decomisan Armamento y Drogas

Por Margarito Juárez González

Villanueva, Zac.- La Mesa Estatal de Construcción de Paz y Seguridad informó que, tras una agresión registrada en el municipio de Villanueva el pasado jueves, fue desarticulada una célula criminal que operaba en la región. El operativo coordinado permitió la detención de cuatro hombres, entre ellos el jefe de plaza.

Los hechos ocurrieron en las inmediaciones del poblado de Tayahua, cuando elementos de las Fuerzas de Reacción Inmediata Zacatecas (FRIZ) de la Policía Estatal Preventiva realizaban labores operativas y fueron atacados con armas de fuego.

La situación fue controlada de inmediato y se reforzó la seguridad en la zona con la participación de autoridades de los tres órdenes de gobierno: Policía Municipal, Ejército Mexicano, Guardia Nacional y la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado.

Como resultado de la acción conjunta, fueron detenidos Alberto “N”, de 47 años; Claudio “N”, de 18; Juan Carrera “N”, de 21; y Flavio Alberto “N” “El Braca, de 38, este último identificado como jefe de plaza de una célula criminal con presencia en Villanueva, Tabasco y comunidades cercanas.

Durante el operativo se aseguraron tres armas largas, 10 cargadores abastecidos, cuatro chalecos balísticos, 50 estrellas metálicas conocidas como ponchallantas, 42 dosis de polvo granulado con características similares a la metanfetamina, 26 dosis de polvo blanco con características de cocaína, 36 bolsitas con hierba verde y seca con características de marihuana, así como dos paquetes con explosivos, cordón detonante, estopines, un control detonante y una camioneta Chevrolet.

Los detenidos, junto con el armamento, droga, explosivos y demás indicios, fueron puestos a disposición de la autoridad competente para la integración de la investigación correspondiente. La Mesa Estatal de Construcción de Paz y Seguridad precisó que la agresión fue dirigida contra una unidad policial en funciones y no contra particulares. Asimismo, confirmó que no se registraron bajas entre los elementos de las Fuerzas de Reacción Inmediata Zacatecas.

Cabe señalar que la versión de la Mesa Estatal de Construcción de Paz y Seguridad difiere a la externada por el secretario general de Gobierno, Rodrigo Reyes M ugüerza, quien en conferencia de prensa aseguró que el ataque de criminales a las fuerzas de seguridad se realizó cuando trasladaban a “El Braca” horas después de ser detenido,