Continúa el Paro en Minas UAZ

Exigen se Aclara Puntualmente Situación de “Agente Externo”

Por Nallely de León Montellano

Docentes de la Unidad Académica de Ciencias de la Tierra mantienen este viernes el segundo día de paro laboral, al señalar que no han recibido una respuesta satisfactoria respecto a sus demandas, principalmente la aclaración del estatus legal y laboral de una persona externa que, aseguran, desempeña funciones administrativas y de fiscalización dentro de la unidad.

De acuerdo con integrantes del colectivo docente, el paro de este viernes 13 se realizó de 7:00 de la mañana a 15:00 horas y, al término de la jornada, se determinará si las actividades se reanudan de manera normal o si el movimiento continúa la próxima semana.

Explicaron que el punto central del conflicto es conocer bajo qué figura se encuentra una persona que –según indicaron– no forma parte de la plantilla universitaria, pero ha asumido funciones relacionadas con administración y supervisión. Tras ingresar una solicitud formal, señalaron que la Secretaría General les entregó un documento por escrito en el que se establece que dicha persona no cuenta actualmente con salario por parte de la universidad.

A partir de ello, los docentes consideran que se trata de un agente externo. Ante este escenario, anunciaron que este mismo viernes entregarían un pliego petitorio al director de la unidad académica, con el objetivo de instalar una mesa de diálogo y resolver el punto en cuestión, lo que permitiría normalizar las actividades. No descartaron que el paro pueda continuar si no se instala una mesa de negociación o no se obtienen respuestas favorables en los próximos días.

La decisión final, indicaron, será tomada de manera colectiva por el grupo de docentes de la Unidad Académica de Ciencias de la Tierra.